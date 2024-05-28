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「頂上」的夏日風格對決！Prada推夏日編織系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
托特包、髮箍、泳衣和涼鞋？就是輕快的海灘時髦造型示範。圖／Prada提供
托特包、髮箍、泳衣和涼鞋？就是輕快的海灘時髦造型示範。圖／Prada提供

即便只是入夜10點後外出依然能感受到空氣中的熱氣，透過溫溼度的變化，夏日宣告正式來臨。義大利時尚品牌Prada推出編織設計以呈現夏日風情，透過自然材質、豐富顏色甚至是少見的「頂上」系列單品，意謂了2024的夏日時髦競賽、正式開跑。

自然的植物材質本就帶來度假、回歸山林原始的聯想，藤編與仿拉菲草鉤織的運用除營造愜意氛圍，更帶有輕量化、透氣的特色。Prada經典的Arqué半月形肩背包，俏皮的抽繩束口手提水桶包、又或結合黑色皮革邊緣的手提包，在搭配上薰衣草紫、橄欖綠、檸檬黃、豔陽橘、天空藍等多樣成色後，讓衣櫃裡每種色系都能找到和諧與雀躍情緒。

在Prada發表的系列夏日編織系列形象視覺中，更為這些迷人單品帶來了整體造型示範，像是在粉紅色泳裝外搭串珠長項鍊、披肩的開襟毛衣與手拿包，又或是長板襯衫搭配短褲、韻律內搭褲，甚至繫上復古小花領結，各式夏日編織包款與配件，都散發出有別以往、只在海邊出現的實穿可能。

值得一提的是，本次夏日編織系列甚至將焦點從包款鞋履「向上」延伸：推出帽子、髮夾髮箍等配件，並多具有Prada經典的鑲嵌琺瑯三角標誌金屬牌。鉤織的三角萬用包、手提包、皮革水桶包、Arqué半月肩背包、托特包、Panier藤編包訂價約自46,000元至86,000元不等，最親民入門單價則為附Prada三角金屬牌的藤織髮夾，訂價17,500元。

Prada 鉤織三角萬用包，48,000元。圖／Prada提供
Prada 鉤織三角萬用包，48,000元。圖／Prada提供
Prada 鉤織髮箍，20,000。圖／Prada提供
Prada 鉤織髮箍，20,000。圖／Prada提供
Prada推出編織、藤編、鉤編的夏日編織系列單品，輕快愜意。圖／Prada提供（合成圖）
Prada推出編織、藤編、鉤編的夏日編織系列單品，輕快愜意。圖／Prada提供（合成圖）
Prada 鉤織托特包，69,000元。圖／Prada提供
Prada 鉤織托特包，69,000元。圖／Prada提供
Prada Monolith鉤織羅馬涼鞋，47,000元。圖／Prada提供
Prada Monolith鉤織羅馬涼鞋，47,000元。圖／Prada提供
除了包款鞋履外，本次Prada夏日編織系列也及髮飾、帽子，風格甜美俏皮。圖／Prada提供（合成圖）
除了包款鞋履外，本次Prada夏日編織系列也及髮飾、帽子，風格甜美俏皮。圖／Prada提供（合成圖）

粉紅色 義大利

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