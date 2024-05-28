世界牛奶日 全家攜手鮮乳坊推9款奶香新品 7-ELEVEN厚乳拿鐵第2杯10元

響應「世界牛奶日」，兩大超商皆推出多款乳類新品，讓民眾就近享受台灣優質好乳，營養又美味。全家便利商店攜手鮮乳坊合作，以鮮乳坊莊園級鮮乳入料製成各種鮮食及商品，5月29日起以「Milky Summer全民一起享好乳」為主題，獨家推出烘焙、甜點、湯品及冰品等9款全新商品。更同步於全家會員APP推出Milky Summer世界牛奶日輪盤遊戲，6月25日前會員每日可免費玩1次輪盤遊戲，有機會獲得鮮乳坊聯名商品優惠券，數量有限，送完為止。

全家長期支持在地農業，自2016年與鮮乳坊開啟合作，不僅採購商品上架販售，更深化為鮮食商品開發，創業界之先認養「桂芳牧場」，經典百搭的Fami!ce霜淇淋定番牛奶口味即是以鮮乳坊莊園級鮮乳製成。此次世界牛奶日新品首推minimore甜點「鮮乳生餐包」，柔軟餐包內含鮮乳內餡奶香四溢，「馬鈴薯玉米濃湯」濃郁順口，使用雲林良品馬鈴薯丁為食材；經典「花生牛奶麵包」食材嚴選嘉義余順豐花生、天然奶油入料，呈現懷舊花生牛奶風味，內餡吃得到飽滿花生顆粒。另有「松露蕈菇白醬烘蛋堡」、「法式杏仁葡萄布里歐捲」、「蜂蜜雙餡雪花蛋糕」、「絲滑奶油餐包」及「波士頓派」等多款甜鹹烘焙商品，皆使用鮮乳坊桂芳牧場單ㄧ乳源；冰品則獨家販售「鮮乳坊最中餅戀乳冰淇淋」，台灣在地莊園級優質好乳，就在全家輕鬆享用。