世界牛奶日 全家攜手鮮乳坊推9款奶香新品 7-ELEVEN厚乳拿鐵第2杯10元
響應「世界牛奶日」，兩大超商皆推出多款乳類新品，讓民眾就近享受台灣優質好乳，營養又美味。全家便利商店攜手鮮乳坊合作，以鮮乳坊莊園級鮮乳入料製成各種鮮食及商品，5月29日起以「Milky Summer全民一起享好乳」為主題，獨家推出烘焙、甜點、湯品及冰品等9款全新商品。更同步於全家會員APP推出Milky Summer世界牛奶日輪盤遊戲，6月25日前會員每日可免費玩1次輪盤遊戲，有機會獲得鮮乳坊聯名商品優惠券，數量有限，送完為止。
全家長期支持在地農業，自2016年與鮮乳坊開啟合作，不僅採購商品上架販售，更深化為鮮食商品開發，創業界之先認養「桂芳牧場」，經典百搭的Fami!ce霜淇淋定番牛奶口味即是以鮮乳坊莊園級鮮乳製成。此次世界牛奶日新品首推minimore甜點「鮮乳生餐包」，柔軟餐包內含鮮乳內餡奶香四溢，「馬鈴薯玉米濃湯」濃郁順口，使用雲林良品馬鈴薯丁為食材；經典「花生牛奶麵包」食材嚴選嘉義余順豐花生、天然奶油入料，呈現懷舊花生牛奶風味，內餡吃得到飽滿花生顆粒。另有「松露蕈菇白醬烘蛋堡」、「法式杏仁葡萄布里歐捲」、「蜂蜜雙餡雪花蛋糕」、「絲滑奶油餐包」及「波士頓派」等多款甜鹹烘焙商品，皆使用鮮乳坊桂芳牧場單ㄧ乳源；冰品則獨家販售「鮮乳坊最中餅戀乳冰淇淋」，台灣在地莊園級優質好乳，就在全家輕鬆享用。
7-ELEVEN全台門市同樣自5月29日起響應「世界牛奶日」，提供將近30款豐富鈣質與蛋白質乳類產品，6月2日前享有指定冷藏飲料跟烘焙商品任選第2件省10元。同時為提供民眾豐富選擇推出主題新品，包含「統一蛋糕屋蒸果子乳酪戚風」、「愛餡大亨煉乳牛奶」、「香濃牛奶我最棒」等。另針對健身族群、上班族快速補充營養與能量需求，活動期間購買統一營養強化高鈣/高鐵牛乳加博客蒜香黑胡椒雞胸肉，可省10元；5月31日至6月2日CITY CAFE更推出厚乳拿鐵及大杯熱卡布奇諾，指定同品項第2杯10元；超過200間門市限定販售的「果汁BAR」5月31日則祭出木瓜牛奶49元單日優惠，新鮮現打香甜濃郁，每店限量販售。
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