鑽石加丹寧絕配！孫盛希華麗登台美又辣

孫盛希日前出席「2024 hito. 流行音樂獎」頒獎典禮，獲封hito創作歌手，一身帥又辣的丹寧裙裝，搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire的Vela系列鑽石珠寶，展現年輕活潑又獨特的個性魅力。除了登台受獎之外，孫盛希當天也在舞台上傾情演出，現場演唱膾炙人口的『想見你》電影主題曲「眼淚記得你」，還有動感旋律歌曲「Addicted」，在Vela系列的裝扮下展現摩登華貴氣質，讓人深深著迷一聽上癮。

孫盛希配戴的Vela系列是「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire去年推出就席捲全球的全方位鑽石珠寶，拉丁文意為「啟航」，以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感，能為日常穿搭增添華麗氣息。設計以優雅的線條演繹羽毛的輕盈和力量感，多款珠寶更採用特殊的「法式鑲嵌」技法製作，在貴金屬上雕琢出深V形刻面，經匠師精細拋光，可讓光線在鑽石內徹底折射出最動人的火光。 金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，長度約18寸，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供 金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，58萬8,000元起；Vela Cocktail白K金鑽石套戒，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Twisted白K金鑽石耳環小型款，主鑽約0.5克拉，53萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石手鐲，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，22萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供