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鑽石＋丹寧絕配！孫盛希華麗登台美又辣
孫盛希日前出席「2024 hito. 流行音樂獎」頒獎典禮，獲封hito創作歌手，一身帥又辣的丹寧裙裝，搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire的Vela系列鑽石珠寶，展現年輕活潑又獨特的個性魅力。除了登台受獎之外，孫盛希當天也在舞台上傾情演出，現場演唱膾炙人口的『想見你》電影主題曲「眼淚記得你」，還有動感旋律歌曲「Addicted」，在Vela系列的裝扮下展現摩登華貴氣質，讓人深深著迷一聽上癮。
孫盛希配戴的Vela系列是「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire去年推出就席捲全球的全方位鑽石珠寶，拉丁文意為「啟航」，以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感，能為日常穿搭增添華麗氣息。設計以優雅的線條演繹羽毛的輕盈和力量感，多款珠寶更採用特殊的「法式鑲嵌」技法製作，在貴金屬上雕琢出深V形刻面，經匠師精細拋光，可讓光線在鑽石內徹底折射出最動人的火光。
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