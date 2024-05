鑽石＋丹寧絕配！孫盛希華麗登台美又辣

孫盛希日前出席「2024 hito. 流行音樂獎」頒獎典禮,獲封hito創作歌手,一身帥又辣的丹寧裙裝,搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire的Vela系列鑽石珠寶,展現年輕活潑又獨特的個性魅力。除了登台受獎之外,孫盛希當天也在舞台上傾情演出,現場演唱膾炙人口的『想見你》電影主題曲「眼淚記得你」,還有動感旋律歌曲「Addicted」,在Vela系列的裝扮下展現摩登華貴氣質,讓人深深著迷一聽上癮。

孫盛希配戴的Vela系列是「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire去年推出就席捲全球的全方位鑽石珠寶,拉丁文意為「啟航」,以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感,能為日常穿搭增添華麗氣息。設計以優雅的線條演繹羽毛的輕盈和力量感,多款珠寶更採用特殊的「法式鑲嵌」技法製作,在貴金屬上雕琢出深V形刻面,經匠師精細拋光,可讓光線在鑽石內徹底折射出最動人的火光。 金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖/摘自IG @shishi_sun Hearts On Fire Vela Twisted白K金鑽石耳環小型款,主鑽約0.5克拉,53萬3,000元起。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指,22萬8,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指,主鑽約1.00克拉,58萬8,000元起;Vela Cocktail白K金鑽石套戒,21萬5,000元。圖/Hearts On Fire提供 金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖/摘自IG @shishi_sun Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊,長度約18寸,143萬3,000元起。圖/Hearts On Fire提供 金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖/摘自IG @shishi_sun