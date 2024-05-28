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鑽石＋丹寧絕配！孫盛希華麗登台美又辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石手鐲，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石手鐲，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供

孫盛希日前出席「2024 hito. 流行音樂獎」頒獎典禮，獲封hito創作歌手，一身帥又辣的丹寧裙裝，搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire的Vela系列鑽石珠寶，展現年輕活潑又獨特的個性魅力。除了登台受獎之外，孫盛希當天也在舞台上傾情演出，現場演唱膾炙人口的『想見你》電影主題曲「眼淚記得你」，還有動感旋律歌曲「Addicted」，在Vela系列的裝扮下展現摩登華貴氣質，讓人深深著迷一聽上癮。

孫盛希配戴的Vela系列是「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire去年推出就席捲全球的全方位鑽石珠寶，拉丁文意為「啟航」，以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感，能為日常穿搭增添華麗氣息。設計以優雅的線條演繹羽毛的輕盈和力量感，多款珠寶更採用特殊的「法式鑲嵌」技法製作，在貴金屬上雕琢出深V形刻面，經匠師精細拋光，可讓光線在鑽石內徹底折射出最動人的火光。

金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun
金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun
Hearts On Fire Vela Twisted白K金鑽石耳環小型款，主鑽約0.5克拉，53萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Twisted白K金鑽石耳環小型款，主鑽約0.5克拉，53萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，22萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，22萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，58萬8,000元起；Vela Cocktail白K金鑽石套戒，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，58萬8,000元起；Vela Cocktail白K金鑽石套戒，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun
金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun
Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，長度約18寸，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，長度約18寸，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun
金曲唱作孫盛希配戴Hearts On Fire出席2024 hito.流行音樂獎獲封hito創作歌手。圖／摘自IG @shishi_sun

珠寶 鑽石

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