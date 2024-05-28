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「謝謝大家收看」 明年3月高雄加場
由王偉忠監製並主演的舞台劇「謝謝大家收看」將於明年三月八日、九日，於高雄衛武營追加巡迴三場，許多觀眾對劇中出現近四十年前的「兒童偶像」孫小毛人偶非常有感，頻頻追問如何讓偶與王偉忠等演員互動如此流暢。
「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。十二月廿七日至廿九日於台中國家歌劇院大劇院演出，明年三月八、九日於高雄衛武營歌劇院演出。udn售票網購票連結：https://reurl.cc/YVQEnn。
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