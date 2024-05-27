限時5天！7-ELEVEN、全家同步推哈根達斯買3送3優惠

哈根達斯粉絲準備補貨囉！迎接又濕又悶的初夏季節，兩大超商除了推出冰品節，更預告將於6月12日至6月16日限時5天推出哈根達斯買3送3優惠，快筆記下時間、品項，準時前往超商囤貨。

7-ELEVEN將於6月12日至6月16日限時5天推出哈根達斯迷你杯全品項買3送3優惠，選擇困難患者不用怕，多種口味全部一次買回家。另外，即日起至6月25日7-ELEVEN全台同步推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、同步加碼冰品集點GO，集滿兌換指定冰品還可免費抽手機、使用7-ELEVEN APP/LINE官方帳號線上線下同步玩最高每天有5次中獎機會，最高現省199元。

而全家便利商店則是於6月12日至6月16日限時5天推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。

現在就嘴饞的民眾，即日起至6月11日於全家實體店舖購買哈根達斯系列冰品任2件，即可參與線下抽獎活動1次（單筆交易至多累贈4次，第4次抽獎將由電腦代抽），可抽「任2件85折」、「任2件7折」、「任2件55折」優惠，最高有機會抽中「任2件0元」，包含哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé驚豔新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋迷你杯」、「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕」亦同享優惠。