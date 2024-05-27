連6天「飲料買1送1」！TEA TOP全新概念店 插旗西門町
自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」，目前全台共有170間門市，主打以百年茶園與茶廠，提供優質茶飲，並將於5月29日於台北西門町商圈開設全新概念店。
本次新開幕的概念店，導入自動點餐機與AI智能吧檯，透過科技穩定出餐品質以及提昇效率，視覺設計也不同於現有店型，呈現明亮的設計感。為慶祝新店開幕，6月1日至6月6日推出「指定飲品買1送1」、再贈送「青茶3Q」或「靓奶茶」買1送1券，每人限購2組。6月1日至2日，優惠品項為「招牌高山青」及「當代雙Q」；6月3日至6月5日，推出「日月潭紅茶」及「冬梅粉粿」優惠；第三波優惠品項則為「甘蔗青」及「桂花凍108」。
此外，6月7日至6月25日，全台門市將推出19周年慶特惠，產地直送「日月潭紅茶」大杯原價35元，慶祝優惠19元，限店內購買，每人限購2杯。6月1日起，至全台門市購買新品「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，即贈台灣插畫家查高設計的可愛水豚君，店長日常明信片，共有3款隨機贈送，每人每次限領2張，送完為止。
連鎖手搖飲「CoCo」則於5月29日的品牌好友日，推出「星空葡萄」優惠，線上訂購憑好友券可享第2杯10元，每人限購4杯。針對街邊店，大杯售價80元，優惠價2杯90元。
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