快訊

兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

連6天「飲料買1送1」！TEA TOP全新概念店 插旗西門町

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全台TEA TOP第一味門市推出「日月潭紅茶」限時優惠價19元。圖／TEA TOP第一味提供
全台TEA TOP第一味門市推出「日月潭紅茶」限時優惠價19元。圖／TEA TOP第一味提供

自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」，目前全台共有170間門市，主打以百年茶園與茶廠，提供優質茶飲，並將於5月29日於台北西門町商圈開設全新概念店。

本次新開幕的概念店，導入自動點餐機與AI智能吧檯，透過科技穩定出餐品質以及提昇效率，視覺設計也不同於現有店型，呈現明亮的設計感。為慶祝新店開幕，6月1日至6月6日推出「指定飲品買1送1」、再贈送「青茶3Q」或「靓奶茶」買1送1券，每人限購2組。6月1日至2日，優惠品項為「招牌高山青」及「當代雙Q」；6月3日至6月5日，推出「日月潭紅茶」及「冬梅粉粿」優惠；第三波優惠品項則為「甘蔗青」及「桂花凍108」。

此外，6月7日至6月25日，全台門市將推出19周年慶特惠，產地直送「日月潭紅茶」大杯原價35元，慶祝優惠19元，限店內購買，每人限購2杯。6月1日起，至全台門市購買新品「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，即贈台灣插畫家查高設計的可愛水豚君，店長日常明信片，共有3款隨機贈送，每人每次限領2張，送完為止。

連鎖手搖飲「CoCo」則於5月29日的品牌好友日，推出「星空葡萄」優惠，線上訂購憑好友券可享第2杯10元，每人限購4杯。針對街邊店，大杯售價80元，優惠價2杯90元。

TEA TOP第一味將於西門町商圈開設全新概念店。圖／TEA TOP第一味提供
TEA TOP第一味將於西門町商圈開設全新概念店。圖／TEA TOP第一味提供
「CoCo」推出「星空葡萄」限時優惠。圖／CoCo提供
「CoCo」推出「星空葡萄」限時優惠。圖／CoCo提供

日月潭 西門町

延伸閱讀

T1聯盟／卡森斯現身手搖飲活動 透露下季仍願來台打球

台南夏都城旅、老賴茶棧強強聯手　手搖飲變身美食迎盛夏

西門町錢櫃前身「新聲戲院」曾三度祝融燒成廢墟

老店強強聯手！ 鹿港一生必吃蛋黃酥+西門町雪王 獨創全台第一球「蛋黃酥冰淇淋」台式下午茶開賣

相關新聞

連6天「飲料買1送1」！TEA TOP全新概念店 插旗西門町

自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」，目前全台共有170間門市，主打以百年茶園與茶廠，提供優質茶飲，並將於5月...

OMAR特別版獲總統就職國宴 唯一指定威士忌用酒

第十六任總統副總統於520正式就任，開啟台灣民主新篇章，而此次的就職國宴於5月20日晚上首度移師台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦...

終極收藏！Hublot x Depeche Mode限量表 附黑膠做環保

英國樂團Depeche Mode被譽為電子音樂先驅，獨特的電音風格、未來感的音樂以及深邃陰鬱的音樂，融合了新潮、工業、和...

NOBUO餐廳推出初夏菜單 7道菜式午間限定套餐同步登場

今年春天才在台北市泰安街靜巷內開幕的NOBUO餐廳，推出新一季初夏菜單。主廚李信男（Nobu Lee）表示，台灣是兼具熱...

新婚美嬌娘米莉芭比布朗好大愛 攜手LV和UNICEF造珠寶

日前傳出已經與未婚夫Jake Bongiovi（邦喬飛主唱之子）秘密完婚的「怪奇物語」女星米莉芭比布朗（Millie B...

名字有「這2字」免費喝冠軍咖啡 7-ELEVEN限店開賣超夯話題「千層布蕾塔」

7-ELEVEN也要賣千層蛋塔了！近期特色口感烘焙商品話題超夯，7-ELEVEN除了再度攜手台灣高鐵公司開發美味個人化單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。