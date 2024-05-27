OMAR特別版獲總統就職國宴 唯一指定威士忌用酒

第十六任總統副總統於520正式就任，開啟台灣民主新篇章，而此次的就職國宴於5月20日晚上首度移師台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，「OMAR單一麥芽威士忌特別版（第十六任總統副總統就職紀念）」獲選為本次國宴唯一指定威士忌用酒，並作為國宴伴手禮，與國內外貴賓分享台灣特有且無可取代的風土韻味。

「OMAR單一麥芽威士忌特別版（第十六任總統副總統就職紀念）」容量700毫升，酒精濃度46%，由臺灣菸酒公司與中華文化總會合作，邀請深度設計工作室藝術總監陳青琳進行包裝設計，以「養／文化」為主題，象徵台灣深厚的文化底蘊，用豐厚的積累創造無限可能的未來。

酒液選用南投酒廠優質大雪莉桶（Sherry Butt）與新橡木桶（Virgin Oak）威士忌為雙主基酒，輔以高酒齡Solera大雪莉桶與波本桶，並添加過紅甘蔗蘭姆酒桶威士忌，展現出以紅糖、果乾、杏桃、薄荷及木質等濃郁香氣；口感圓潤厚實，完美呈現熱帶島嶼馥郁果香及優雅平衡的多層次風味，與精心烹製的國宴佳餚相得益彰，在舉杯歡慶的時光中，更加堅定國內外貴賓之情誼。

除了本次國宴酒，臺灣菸酒公司另推出「山之岩高粱酒（第十六任總統副總統就職紀念）」及「榖蘊單一穀類威士忌特別版（第十六任總統副總統就職紀念）」，精選嘉義酒廠及台中酒廠優質酒液，分別以「行／民主」及「蘊／外交」為主題，透過簡約吸睛的設計，與全民分享民主自由的喜悅。

第十六任總統副總統就職紀念酒即日起陸續於OMAR威士忌館、酒廠展售中心及台酒直營便利店上架；機場第一航廈台酒免稅店、家樂福及各大合作酒專，也預計於6月1日起陸續上架，限量發行。

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