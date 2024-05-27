終極收藏！Hublot x Depeche Mode限量表 附黑膠做環保
英國樂團Depeche Mode被譽為電子音樂先驅，獨特的電音風格、未來感的音樂以及深邃陰鬱的音樂，融合了新潮、工業、和後龐克等元素，經常探討宗教、政治、愛情和人性等主題，曲風具有極強的情感表達力和震撼力，他們的音樂風格和實驗性質啟發了無數後來的音樂人和樂隊，成為電子音樂史上最具影響力的樂團之一。
隨著Depeche Mode最新專輯《Memento Mori》的推出，樂團自去年起展開全球巡演，透過音樂傳遞活在當下的人生態度，並深刻反思時間的珍貴意義。受到這張專輯的啟發，瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）與Depeche Mode攜手推出Spirit of Big Bang Depeche Mode限量版腕表，以濃烈的黑色系與骷髏圖騰為主題，表盤中央的骷髏圖案與沙漏設計巧妙融合，象徵時間的流逝和生命的短暫。小型黑色陶瓷球隨著手腕的擺動而滾動，進一步強調了生命的脆弱和時間的珍貴，將搖滾精神與精密製表工藝推向全新巔峰。
42毫米的Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，表盤由黑色鍍層藍寶石水晶製成，黑色陶瓷表圈上的金字塔形鉚釘裝飾表盤設計相呼應，展現出濃厚的搖滾風格和強烈的視覺效果。腕表背面刻有 Depeche Mode 樂團的標誌「DM」字樣，以及致力於保護和恢復自然環境的全球慈善組織Conservation Collective的標誌，象徵三方將共同合作響應環保。
限量腕表搭載獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，並提供兩種表帶：一款為環保複合材質織物表帶，另一款為帶有金字塔形鉚釘裝飾的黑色橡膠表帶。每一款限量版Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表都附有特別包裝，內含Depeche Mode單曲《Wagging Tongue》的10英寸黑膠唱片，為此限量版腕表獨家單曲，粉絲不容錯過。
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