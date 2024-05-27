快訊

兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終極收藏！Hublot x Depeche Mode限量表 附黑膠做環保

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dave Gahan和Martin Gore配戴Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表。圖／宇舶表提供
Dave Gahan和Martin Gore配戴Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表。圖／宇舶表提供

英國樂團Depeche Mode被譽為電子音樂先驅，獨特的電音風格、未來感的音樂以及深邃陰鬱的音樂，融合了新潮、工業、和後龐克等元素，經常探討宗教、政治、愛情和人性等主題，曲風具有極強的情感表達力和震撼力，他們的音樂風格和實驗性質啟發了無數後來的音樂人和樂隊，成為電子音樂史上最具影響力的樂團之一。

隨著Depeche Mode最新專輯《Memento Mori》的推出，樂團自去年起展開全球巡演，透過音樂傳遞活在當下的人生態度，並深刻反思時間的珍貴意義。受到這張專輯的啟發，瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）與Depeche Mode攜手推出Spirit of Big Bang Depeche Mode限量版腕表，以濃烈的黑色系與骷髏圖騰為主題，表盤中央的骷髏圖案與沙漏設計巧妙融合，象徵時間的流逝和生命的短暫。小型黑色陶瓷球隨著手腕的擺動而滾動，進一步強調了生命的脆弱和時間的珍貴，將搖滾精神與精密製表工藝推向全新巔峰。

42毫米的Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，表盤由黑色鍍層藍寶石水晶製成，黑色陶瓷表圈上的金字塔形鉚釘裝飾表盤設計相呼應，展現出濃厚的搖滾風格和強烈的視覺效果。腕表背面刻有 Depeche Mode 樂團的標誌「DM」字樣，以及致力於保護和恢復自然環境的全球慈善組織Conservation Collective的標誌，象徵三方將共同合作響應環保。

限量腕表搭載獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，並提供兩種表帶：一款為環保複合材質織物表帶，另一款為帶有金字塔形鉚釘裝飾的黑色橡膠表帶。每一款限量版Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表都附有特別包裝，內含Depeche Mode單曲《Wagging Tongue》的10英寸黑膠唱片，為此限量版腕表獨家單曲，粉絲不容錯過。

Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚，105萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚，105萬3,000元。圖／宇舶表提供
Dave Gahan和Martin Gore 配戴Spirit of Big Bang Depeche Mode腕。圖／宇舶表提供
Dave Gahan和Martin Gore 配戴Spirit of Big Bang Depeche Mode腕。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚，105萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚，105萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚，105萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚，105萬3,000元。圖／宇舶表提供

樂團 腕表 音樂

延伸閱讀

酷洛米成BABY-G品牌大使 首波聯名表兩用設計可愛炸裂又實用！

舒淇、安海瑟薇羅馬同框！歡慶寶格麗140周年

Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

CITIZEN重現百年經典設計 首款收藏級鈦金屬懷表來搶市！

相關新聞

連6天「飲料買1送1」！TEA TOP全新概念店 插旗西門町

自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」，目前全台共有170間門市，主打以百年茶園與茶廠，提供優質茶飲，並將於5月...

OMAR特別版獲總統就職國宴 唯一指定威士忌用酒

第十六任總統副總統於520正式就任，開啟台灣民主新篇章，而此次的就職國宴於5月20日晚上首度移師台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦...

終極收藏！Hublot x Depeche Mode限量表 附黑膠做環保

英國樂團Depeche Mode被譽為電子音樂先驅，獨特的電音風格、未來感的音樂以及深邃陰鬱的音樂，融合了新潮、工業、和...

NOBUO餐廳推出初夏菜單 7道菜式午間限定套餐同步登場

今年春天才在台北市泰安街靜巷內開幕的NOBUO餐廳，推出新一季初夏菜單。主廚李信男（Nobu Lee）表示，台灣是兼具熱...

新婚美嬌娘米莉芭比布朗好大愛 攜手LV和UNICEF造珠寶

日前傳出已經與未婚夫Jake Bongiovi（邦喬飛主唱之子）秘密完婚的「怪奇物語」女星米莉芭比布朗（Millie B...

名字有「這2字」免費喝冠軍咖啡 7-ELEVEN限店開賣超夯話題「千層布蕾塔」

7-ELEVEN也要賣千層蛋塔了！近期特色口感烘焙商品話題超夯，7-ELEVEN除了再度攜手台灣高鐵公司開發美味個人化單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。