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NOBUO餐廳推出初夏菜單 7道菜式午間限定套餐同步登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
荔枝。圖／NOBUO餐廳提供
荔枝。圖／NOBUO餐廳提供

今年春天才在台北市泰安街靜巷內開幕的NOBUO餐廳，推出新一季初夏菜單。主廚李信男（Nobu Lee）表示，台灣是兼具熱帶與亞熱帶的特殊島嶼氣候，加上近年來的氣候變化，使得台灣的夏天非常長，初夏、盛夏以及晚夏之間的轉換也更加鮮明，四季的肇始並非習慣上的春夏秋冬，在台灣人的真實生活裡，沒有春天、也沒有秋天，「所以我希望依照實際體感來做菜。」這次李信男大量使用台灣在地的豐富物產，以法國料理的技術為根基，巧妙地以各種明亮爽朗的酸、甜、鹹、鮮，優雅地交織出李信男的法式料理在台灣的初夏風貌。

首道「番茄」就非常令人驚艷，牛番茄與玉女番茄，都是台灣人非常熟悉的食材，但在Nobu的巧思下，卻展現出令人不可思議的全新風味。Nobu將牛番茄去皮風乾後，放進茄子泥與鯷魚，再放在薄脆塔皮上；一口咬下，明亮而緊緻的酸甜與鯷魚的鹹鮮交織，牛番茄跟茄子泥的軟濡與薄脆塔皮在口感上相互接力，滋味妙不可言。

一旁的冷茶湯，大有「番茄冷湯」的意味，但滋味卻完全不同。Nobu將來自高雄美濃的玉女番茄打成泥後吊乾過濾出清湯，再以南投霧社的果木烏龍茶冷泡12個小時，清新茶韻中帶著玉女番茄的濃縮酸甜，彷彿初夏傍晚溫柔的夏夜晚風。

「魚子醬、雞蛋」選用入口具有堅果與奶油香味的鱘魚子醬，再搭配台南永順興牧場雞蛋製成香氣馥郁的慕斯，底部鋪上當季綠蘆筍泥，在魚子醬的鹹鮮與慕斯的滑順蛋香中泛著綠竹筍的清新，讓綠蘆筍巧妙成為整道菜的畫龍點睛擔當。

「北寄貝、豌豆仁」是我非常喜歡的一道海鮮冷前菜。選用北海道苫小牧沿海捕獲的北寄貝，先以昆布高湯川燙後冰鎮，搭配當季三峽綠竹筍、豌豆仁，加上豆莢熬製成的醬汁及少許的柚子橄欖油提鮮；最妙的是最後點綴上山當歸苗，讓整道料理在滿溢的鮮甜中，得以增添來自東方的獨特清香調，山當歸苗在點亮整道菜之餘，卻一點也不搶味，讓人再次為Nobu的風味平衡功力感到折服。

「胭脂蝦、甜椒」也是非常精彩的一道，來自東北角的胭脂蝦炙烤，再將蝦頭熬煮成蝦油，與蕃茄泥一同做成乳化醬汁，胭脂蝦身上放上酥炸過的藜麥、東港櫻花蝦、海葡萄增添口感變化，芳香萬壽菊嫩葉強烈且迷人的氣味帶來輕盈的香氣，底部則以發酵甜椒及歐芹油做為醬汁鋪墊，清新高雅中伴著淡淡苦韻，非常迷人。

「帆立貝」是Nobu經典菜「干貝慕斯」的重現，以單一食材干貝為中心，透過干貝慕斯、干貝奶油清湯等不同狀態交織，溫柔又堅定地傳遞出Nobu料理哲學中的「Simplicity、Purity、Honesty」三大核心理念。

「馬頭魚、瑩烏賊」使用自南台灣海峽捕獲的「馬頭魚」，加入海鹽稍微淺漬後，再以備長炭直火炭烤，上方搭配來自日本富山縣、輕微炭烤過的瑩烏賊及當季所產的花蓮金針花，佐以丁香魚湯底、初榨橄欖油以及蒔蘿所製成的乳化醬汁，清新鮮美。

主菜之一的「犢牛肋眼」，選用帶著清新乳香的荷蘭Niuwerkerk犢牛（Veal）的帶骨肋眼部位煎烤，搭配以焦化奶油、花雕酒、鼠尾草熬製而成的醬汁，與犢牛肉質散發出的清淡乳香完美融合；一旁搭配經繁複燉煮、發酵的李子，裡頭填入松子、酸豆、芥茉籽、白葡萄乾、李子乳醬等，呈現出融合果乾、蜜餞、堅果的豐富滋味，是未曾體驗過的全新風味。

另一個主菜選項「f1日本國產牛沙朗」，選用脂肪與肉質平衡度較高且風味清爽的f1日本國產牛沙朗，採先煎再烤的方式烹調，搭配的醬汁以三道環形圈層呈現，從最內圈的蛋黃醬，到中層以四種香草呈現的青醬，至最外圈以焦化紅蔥、馬德拉酒、雪莉醋、雞汁反覆濃縮煨煮而成的貝西醬汁，最後點綴新鮮茵陳蒿、山蘿蔔、蒔蘿及歐芹，以層層遞進的強烈酸感、草本香氣以及醇厚風味平衡牛肉質的甜味，引導味蕾至更寬廣的境界，可依個人喜好加價選擇。

Nobu以緬懷故友、莫忘初衷的心情端上的「李氏咖哩」之後，是同樣精彩的甜點。「白乳酪 、玉米」為原始牛乳的奶香與發酵酸香搭配上玉米泥及發酵藍莓，觸感溫柔，滋味飽滿。在甜點「荔枝」頂層的檸檬蛋白霜之下，是搭配上白巴薩米克油的荔枝凍與紫蘇冰淇淋，沁涼舒心。

茶點是將台灣芒果法式軟糖三明治，搭配調以白巧克力、金桔與山椒的風味奶油，夾著兩側薄脆的酥餅，在層層疊疊中展現出屬於台灣初夏的曼妙滋味；若要說這是一道甜點的話，其實一點也不為過。前一季菜單有的「迷你可麗露」，同樣保留在初夏菜單上，外表焦脆程度完美，內部呈現半融化蛋糕糊的膨鬆濕軟，應該會成為NOBUO餐廳的不敗招牌茶點。

這次的初夏套餐10道菜式含水資、咖啡或茶與茶點，每人每套4,280元＋10%；午餐可以選擇10道菜式的完整套餐，也可以選擇7道菜式（少兩道前菜和一道甜點）的午間限定套餐，每人每套2,880元＋10%；套餐內容會依照時令食材的供應狀態，不定期連動調整。另可額外搭配5杯Wine pairing 1,800元＋10%、或是3杯Wine pairing 1,200元＋10%，亦有提供無酒精的Juice tea pairing 4杯1,200元＋10%供餐搭選擇。

魚子醬、雞蛋。圖／NOBUO餐廳提供
魚子醬、雞蛋。圖／NOBUO餐廳提供
番茄。圖／NOBUO餐廳提供
番茄。圖／NOBUO餐廳提供
帆立貝。圖／NOBUO餐廳提供
帆立貝。圖／NOBUO餐廳提供
犢牛肋眼。圖／NOBUO餐廳提供
犢牛肋眼。圖／NOBUO餐廳提供
f1日本國產牛沙朗。圖／NOBUO餐廳提供
f1日本國產牛沙朗。圖／NOBUO餐廳提供
白乳酪 、玉米。圖／NOBUO餐廳提供
白乳酪 、玉米。圖／NOBUO餐廳提供
北寄貝、豌豆仁。圖／NOBUO餐廳提供
北寄貝、豌豆仁。圖／NOBUO餐廳提供
馬頭魚、瑩烏賊。圖／NOBUO餐廳提供
馬頭魚、瑩烏賊。圖／NOBUO餐廳提供
胭脂蝦、甜椒。圖／NOBUO餐廳提供
胭脂蝦、甜椒。圖／NOBUO餐廳提供
NOBUO餐廳主廚李信男（Nobu Lee）。圖／NOBUO餐廳提供
NOBUO餐廳主廚李信男（Nobu Lee）。圖／NOBUO餐廳提供
芒果法式軟糖三明治。圖／NOBUO餐廳提供
芒果法式軟糖三明治。圖／NOBUO餐廳提供
NOBUO餐廳僅有16個座位，用餐氛圍溫暖舒心。圖／NOBUO餐廳提供
NOBUO餐廳僅有16個座位，用餐氛圍溫暖舒心。圖／NOBUO餐廳提供

套餐 法式料理 甜點

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