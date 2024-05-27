新婚美嬌娘米莉芭比布朗好大愛 攜手LV和UNICEF造珠寶

日前傳出已經與未婚夫Jake Bongiovi（邦喬飛主唱之子）秘密完婚的「怪奇物語」女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），不僅是路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）品牌大使，形象良好又深具影響力的她也是聯合國兒童基金會親善大使。她與路易威登和聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，創作全新2024 Silver Lockit系列慈善珠寶並親自拍攝廣告，一起為世界上最弱勢的兒童努力。

今年的Silver Lockit系列與過去的款式一樣，但2024系列的所有產品都刻有「LEARN」（學習）字樣，是對米莉來說意義非凡的一個字眼：因為它彰顯出她為了加深人們認識兒童權利與福祉而採取的行動，持續宣導建立一個讓兒童可以成長、學習、受到保護及茁壯成長的美好世界。「我很榮幸可以參與此項目，透過設計全新的Silver Lockit系列做出貢獻，支持我心中無比重視的組織。我希望能確保所有孩子都有機會接受教育。」她表示。

Silver Lockit系列首次推出完整的系列，包括一只單獨的耳環、一只手鍊和一個吊墜。今年的手鍊共提供紅色、藍色、粉紅色和黑色四種顏色，吊墜搭配長度更加修長的鏈條；長賣款式的Silver Lockit、銀手鐲和項鍊也仍繼續販售。Silver Lockit系列新款商品將於2024年5月30日起於全球路易威登精品店販售。