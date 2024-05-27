快訊

台股續飆！30檔ETF收盤創新高同慶 「這1檔」人氣最旺

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

國一4車追撞！休旅車夫妻遭「夾扁」雙雙喪命 救援慘況曝光

新婚美嬌娘米莉芭比布朗好大愛 攜手LV和UNICEF造珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登與聯合國兒童基金會大使Millie Bobby Brown攜手推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供
路易威登與聯合國兒童基金會大使Millie Bobby Brown攜手推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供

日前傳出已經與未婚夫Jake Bongiovi（邦喬飛主唱之子）秘密完婚的「怪奇物語」女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），不僅是路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）品牌大使，形象良好又深具影響力的她也是聯合國兒童基金會親善大使。她與路易威登和聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，創作全新2024 Silver Lockit系列慈善珠寶並親自拍攝廣告，一起為世界上最弱勢的兒童努力。

今年的Silver Lockit系列與過去的款式一樣，但2024系列的所有產品都刻有「LEARN」（學習）字樣，是對米莉來說意義非凡的一個字眼：因為它彰顯出她為了加深人們認識兒童權利與福祉而採取的行動，持續宣導建立一個讓兒童可以成長、學習、受到保護及茁壯成長的美好世界。「我很榮幸可以參與此項目，透過設計全新的Silver Lockit系列做出貢獻，支持我心中無比重視的組織。我希望能確保所有孩子都有機會接受教育。」她表示。

Silver Lockit系列首次推出完整的系列，包括一只單獨的耳環、一只手鍊和一個吊墜。今年的手鍊共提供紅色、藍色、粉紅色和黑色四種顏色，吊墜搭配長度更加修長的鏈條；長賣款式的Silver Lockit、銀手鐲和項鍊也仍繼續販售。Silver Lockit系列新款商品將於2024年5月30日起於全球路易威登精品店販售。

自2016年以來，路易威登透過銷售每年推出新款的Silver Lockit系列商品，已為聯合國兒童基金會籌集超過2200萬美元的善款。消費者每購買一條Silver Lockit手鍊，路易威登就會捐贈100美元給聯合國兒童基金會；每購買一只Silver Lockit耳環和新款吊墜，路易威登就會捐贈200美元給聯合國兒童基金會。

路易威登與聯合國兒童基金會大使Millie Bobby Brown攜手推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供
路易威登與聯合國兒童基金會大使Millie Bobby Brown攜手推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供
路易威登推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供
路易威登推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與紅色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與紅色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與純銀耳環，12,300元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與純銀耳環，12,300元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與黑色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與黑色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與純銀項鍊，25,200元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與純銀項鍊，25,200元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與桃紅色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑漆LV LOGO與桃紅色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。圖／路易威登提供
路易威登與聯合國兒童基金會大使Millie Bobby Brown攜手推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供
路易威登與聯合國兒童基金會大使Millie Bobby Brown攜手推出全新2024 Silver Lockit系列。圖／路易威登提供

粉紅色 聯合國 自拍

延伸閱讀

蕭邦坎城晚宴薈萃高訂服裝與珠寶 伊娃葛林火辣搶鏡

坎城紅毯吹簡約風 大咖女神一身黑白珠寶襯美顏

就算只是穿平價時尚禮服！安海瑟薇現身羅馬依舊美出新高度

舒淇、安海瑟薇羅馬同框！歡慶寶格麗140周年

相關新聞

名字有「這2字」免費喝冠軍咖啡 7-ELEVEN限店開賣超夯話題「千層布蕾塔」

7-ELEVEN也要賣千層蛋塔了！近期特色口感烘焙商品話題超夯，7-ELEVEN除了再度攜手台灣高鐵公司開發美味個人化單...

新婚美嬌娘米莉芭比布朗好大愛 攜手LV和UNICEF造珠寶

日前傳出已經與未婚夫Jake Bongiovi（邦喬飛主唱之子）秘密完婚的「怪奇物語」女星米莉芭比布朗（Millie B...

三星3大系列顯示器加入AI技術影音享受更升級 早鳥最高送3,000元商品卡

三星電子宣布推出2024年奧德賽Odyssey OLED、智慧聯網顯示器Smart Monitor和創作者系列ViewF...

穿上IVE張員瑛、Blackpink Jennie最愛防水靴 迎接滂沱大雨也不怕！

受到韓國女團IVE張員瑛、Blackpink Jennie等人私下最愛穿搭的Rockfish Weatherwear也來台開快閃店了，讓粉絲們不用透過代買也能入手偶像同款防水鞋，輕鬆面對雨季來襲，依舊維持時尚有型。

冠軍車手Max Verstappen帥氣演繹TAG Heuer新表 體現賽車運動的熱血與刺激

今年是瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）旗下Monaco系列表款，推出55周年，時值F1摩納哥大獎賽的舉行，於是推出了全新深藍款鏤空計時碼表，來向賽車致敬。並由品牌大使，也是冠軍車手Max Verstappen來演繹新款腕表，彰顯品牌與賽車及其合作關係的深厚淵源。

買6送3！Mister Donut「寶可夢甜甜圈、3款週邊」登場

曾經推出寶可夢聯名甜甜圈的「Mister Donut」，自5月28日起將再度推出寶可夢造型甜甜圈。除了皮卡丘甜甜圈、精靈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。