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熱銷破3.5億日圓的日本皮件品牌 職人精神手作皮夾全新概念回歸

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

秉持著職人精神的日本原創皮件品牌STATUSY，堅持手作溫度與傳統技術的傳承，聽取使用者回饋不斷改良設計，至今在海外締造3.5億日圓募資成績，更在2023年憑藉il modo ZIP小長夾，成為臺灣嘖嘖平台長夾類銷售No.1；il modo系列以打造具備大容量，同時最小尺寸的輕巧小長夾為核心，並針對使用者慣用手精心設計提升易用性，這次在il modo歷代作品的基礎上，精益求精、不改初衷，以全新概念帶來防水、耐刮，更貼近日常的il modo 翻扣小長夾。

(圖/有你共創提供)
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產品以日本知名姬路壓花皮革手工製作，細緻設計為生活帶來滿滿的幸福感，具有扎實皮革觸感以及真皮革香氣散發，皮面經過精工處理形成特殊紋理，因此比過去的系列增加了防水、耐刮處理更加耐用。在尺寸方面，il modo翻扣小長夾維持系列一貫的最小尺寸目標，長16.5cm x 寬8.5cm x厚1.5cm的極限尺寸，絕對是各式小包包或者後口袋收納的優秀首選；容量方面，無需彎曲折疊即可容納 30 張鈔票、25 枚硬幣和 10張卡片收據和鑰匙，能夠完美支援你的所有日常所需！在設計方面，考慮到使用者可能會因不同的慣用手，在打開皮夾與取用財物時會有所不同，為了更加貼近使用者的生活習慣，這次il modo翻扣小長夾更增添內外同步的慣用手客製化設計，根據不同的慣用手設計不同方向的翻扣機制，更適合個人的使用體驗。

(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

il modo 翻扣小長夾，此次共有鳥羽灰、銀霞灰、御貴綠、月桂黃、天水藍、薄櫻粉六種顏色可選，攜手有.設計 團隊於5/28(二)在嘖嘖平台進行預購，如果你曾經是il modo皮夾的忠實愛好者，或者最近剛好需要一個新皮夾、有送禮需求，趕緊把握限量超超早鳥最低63折起優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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使用者 日本

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