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名字有「這2字」免費喝冠軍咖啡 7-ELEVEN限店開賣超夯話題「千層布蕾塔」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全台200間Semeur聖娜複合店將自6月4日起率超商通路之先販售近期超夯的「千層布蕾塔」。圖／7-ELEVEN提供
全台200間Semeur聖娜複合店將自6月4日起率超商通路之先販售近期超夯的「千層布蕾塔」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN也要賣千層蛋塔了！近期特色口感烘焙商品話題超夯，7-ELEVEN除了再度攜手台灣高鐵公司開發美味個人化單片「法式奶酥厚片土司」，以及超邪惡的新貴派餅乾泡芙版「新貴派風味雙餡泡芙」即日起全台門市開賣之外，全台200間Semeur聖娜複合店將自6月4日起率超商通路之先販售「千層布蕾塔」，花朵造型金黃色千層派皮，一口咬下奶香味十足，每日限量推出。

搭配甜點不可少的當然是層次豐富的精品咖啡，7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」高端咖啡品牌5月29日冠軍系列全新風味升級，訴求以哥倫比亞沿安地斯火山脈種植高品質咖啡豆，並添用藝伎咖啡豆與衣索比亞西達摩日曬豆，果香濃郁甜感層次有感提升，活動期間享中杯免費升級大杯優惠。6月4日前持有效身份證件並讓店員確認有「冠」、「軍」其中1個字，免費招待中杯冠軍美式1杯（每日每店限量10杯）。

另外，7-ELEVEN支援全民抗通膨，全台門市自5月29日起響應「國際漢堡日」與「世界牛奶日」，推出早餐、午餐、晚餐甚至下午茶上百款超值組合最低6折起，7月9日前到門市購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加20元享CITY CAFE大杯美式、加30元有CITY CAFE大杯拿鐵，讓消費者以銅板價加價即可享有一餐食一咖啡美味組合。同時段購買涼麵全系列商品，搭配CITY TEA現萃茶優格好多青茶、一顆檸檬青茶，也可享飲品單杯6折優惠。線上「OPENPOINT行動隨時取」更推出多組數優惠，咖啡、奶茶搭配漢堡組合，每組最多省超過百元。

OPENPOINT行動隨時取於5月28日至6月3日推出國際漢堡日優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取於5月28日至6月3日推出國際漢堡日優惠。圖／7-ELEVEN提供
5月29日至7月9日到門市購買指定漢堡或菠蘿系列任一品項，加20元即享有一杯CITY CAFE。圖／7-ELEVEN提供
5月29日至7月9日到門市購買指定漢堡或菠蘿系列任一品項，加20元即享有一杯CITY CAFE。圖／7-ELEVEN提供
5月31日至6月2日響應「世界牛奶日」，購買指定冷藏飲料跟烘焙商品任選第2件省10元。圖／7-ELEVEN提供
5月31日至6月2日響應「世界牛奶日」，購買指定冷藏飲料跟烘焙商品任選第2件省10元。圖／7-ELEVEN提供
!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡於5月29日至6月25日推出冠軍升級免費喝。圖／7-ELEVEN提供
!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡於5月29日至6月25日推出冠軍升級免費喝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察到近期具特色口感烘焙商品受到年輕族群歡迎，推出多款網路討論度超高的熱門新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察到近期具特色口感烘焙商品受到年輕族群歡迎，推出多款網路討論度超高的熱門新品。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 漢堡 通膨

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