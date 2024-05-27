三星3大系列顯示器加入AI技術影音享受更升級 早鳥最高送3,000元商品卡
三星電子宣布推出2024年奧德賽Odyssey OLED、智慧聯網顯示器Smart Monitor和創作者系列ViewFinity全新陣容，看準AI趨勢，不只手機、電視，三星亦將AI應用於桌上型顯示器，透過AI影像升頻、AI智慧抗噪，讓視覺、聽覺全面提升。
其中，廣受消費者喜愛的奧德賽Odyssey系列，首次在台推出OLED平面機型Odyssey OLED G8，搭載NQ8 AI第三代高效處理器，透過4K AI影像升頻技術，能將低解析度的影像畫面升級至類4K畫質，隨時享受細膩的視覺體驗。內建的動態冷卻系統，加入脈衝式熱管降低顯示器溫度，散熱效果更好，長時間遊戲也不怕。最重要的是，還擁有全新抗眩光真霧面技術，較傳統塗層減少近5倍的反光，讓玩家兼顧畫質與舒適。
智慧聯網顯示器Smart Monitor M8亦支援AI應用，搭載全新4K AI影像升頻技術能優化較低畫質的影片內容，而AI智慧抗噪模式則可偵測外部噪音，當環境音過大時，能自動提高顯示器中對話的清晰度，提升觀看電影或劇集時的聽覺享受。搭配指定Galaxy Buds還可享受360度環繞音訊沉浸體驗，全面提升娛樂體驗，一台滿足工作、娛樂需求。
另外，ViewFinity S8、S6顯示器配備全新90W USB-C輸出，最高支援4K解析度或100Hz更新率，擁有精確色彩表現及sRGB 99%的色域，配備高度調節支架，方便使用者長時間以最舒適的視角創作或辦公，為創作工作者提供最佳支援。
即日起至9月30日止，三星針對旗下多款顯示器祭出「AI引領智慧星視界」優惠活動，6月30日前購買Odyssey OLED、Smart Monitor、ViewFinity指定機型，享早鳥好禮7-ELEVEN商品卡最高3,000元；購買奧德賽Odyssey Ark、Neo G9、OLED G9、OLED G8、OLED G6旗艦機種，登錄送延長保固2年；購買奧德賽Odyssey任一機型，每月抽10名價值13,900元的Music Frame；購買Smart Monitor、ViewFinity任一機型，月月抽價值7,490元的Galaxy Buds2 Pro，開啟桌上AI潮生活趁現在。
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