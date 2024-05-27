穿上IVE張員瑛、Blackpink Jennie最愛防水靴 迎接滂沱大雨也不怕！

受到韓國女團IVE張員瑛、Blackpink Jennie等人私下最愛穿搭的Rockfish Weatherwear也來台開快閃店了，讓粉絲們不用透過代買也能入手偶像同款防水鞋，輕鬆面對雨季來襲，依舊維持時尚有型。

誕生於倫敦，以雨鞋起家的Rockfish Weatherwear透過多色彩選擇與可愛設計受到消費者的喜愛，從英國一路紅到韓國去。還曾被女團IVE張員瑛、Blackpink Jennie等人私下穿搭使用，因此在粉絲間還造成了搶購偶像同款，成為熱門討論話題。而在台灣雨季到來之際，關注女性潮流的生活品牌Fruition也特別開設了Rockfish Weatherwear快閃店，除了提供經典威靈頓靴、切爾西靴之外，品牌最著名的胖胖麵包靴也隨之登台。本季新增方頭款胖胖麵包靴，以黑色及銀色為主打，有著超輕重量以及近4.5公分的增高效果，改良鞋面如漆皮一樣隨著光影微微發亮，平衡了率性與少女夢幻感。

ECCO GRUUV樂步系列防水運動休閒女鞋，7,980元。圖／ECCO提供

另外，隨著梅雨季來臨，丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO也沒缺席，應用GORE-TEX防水科技，提供晴雨兩用、乾爽又透氣的GRUUV、SOFT 7系列鞋款。GRUUV系列有著獨創溝槽式鞋底更能夠雙向彎曲及延展，貼合足部且輕彈靈活，在不同材質的地面上都能輕鬆移動。而SOFT 7女鞋，採用柔韌牛皮製成，質感輕盈柔軟，覆蓋皮革的可拆式鞋墊搭載ECFS™技術，不僅更加舒適透氣，還可依個人喜好調整鞋內空間。無論搭配襯衫、丹寧或是西裝外套，都能彰顯獨甜酷風格。

誕生於倫敦，以雨鞋起家的Rockfish Weatherwear透過多色彩選擇與可愛設計受到消費者的喜愛，從英國一路紅到韓國去。圖／Fruition提供

雨季到來之際，關注女性潮流的生活品牌Fruition也特別開設了Rockfish Weatherwear快閃店。圖／Fruition提供

Rockfish Weatherwear切爾西靴，2,380元。圖／Fruition提供

ECCO SOFT 7系列防水休閒女鞋，6,980元。圖／ECCO提供

方頭款胖胖麵包靴經典威靈頓靴，2,680元。圖／Fruition提供