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冠軍車手Max Verstappen帥氣演繹TAG Heuer新表 體現賽車運動的熱血與刺激

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌大使、也是冠軍車手Max Verstappen來演繹TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使、也是冠軍車手Max Verstappen來演繹TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表。圖／TAG Heuer提供

今年是瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）旗下Monaco系列表款，推出55周年，時值F1摩納哥大獎賽的舉行，於是推出了全新深藍款鏤空計時碼表，來向賽車致敬。並由品牌大使，也是冠軍車手Max Verstappen來演繹新款腕表，彰顯品牌與賽車及其合作關係的深厚淵源。

以摩納哥賽事命名的Monaco系列，於1969年推出首款表款，獨特的方型輪廓和左表冠設計，至今仍是許多腕表藏家們的最愛。而自2011年起TAG Heuer也一直都擔任著摩納哥大獎賽的官方計時品牌，更在去年賽事迎來80周年時，推出了品牌史上第一款Monaco系列鏤空計時碼表，當時便由品牌大使Max Verstappen在F1日本站奪冠時就配戴登台接受頒獎。而今年逢Monaco系列表款推出55周年，同時摩納哥大獎賽的舉行，於是利用了首款鏤空計時碼表為基礎，推出全新深藍款，既凸顯品牌賽車運動風格美學，也象徵了傳奇歷史的延續。

品牌大使、也是冠軍車手Max Verstappen來演繹TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使、也是冠軍車手Max Verstappen來演繹TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表，配色彰顯摩納哥公國的賽車傳統，也是向舉辦世界最著名賽事的地中海沿岸致敬。且藉由鮮黃色計時秒針與時標構成鮮明對比，讓人聯想到賽車高速行駛時因摩擦飛濺的火花。且跟去年推出款式不同的是改為搭載TH20-00自動上鍊機芯，讓鏤空表面與機械零件，形成視覺平衡，並體現品牌精湛工藝與複雜設計。同時系列形象大片也同樣交由Max Verstappen來帥氣演繹，藉以展現賽車運動的熱血與刺激。

TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表，配色彰顯摩納哥公國的賽車傳統，也是向舉辦世界最著名賽事的地中海沿岸致敬。
TAG Heuer的深藍款Monaco系列鏤空計時碼表，配色彰顯摩納哥公國的賽車傳統，也是向舉辦世界最著名賽事的地中海沿岸致敬。

泰格豪雅Monaco系列深藍款鏤空計時碼表，黑色DLC鈦金屬表殼，搭配黑色、藍色蛋白石計時表盤，約37萬200元。
泰格豪雅Monaco系列深藍款鏤空計時碼表，黑色DLC鈦金屬表殼，搭配黑色、藍色蛋白石計時表盤，約37萬200元。

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