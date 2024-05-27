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買6送3！Mister Donut「寶可夢甜甜圈、3款週邊」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新登場的「伊布甜甜圈」，75元。圖／Mister Donut提供
全新登場的「伊布甜甜圈」，75元。圖／Mister Donut提供

曾經推出寶可夢聯名甜甜圈的「Mister Donut」，自5月28日起將再度推出寶可夢造型甜甜圈。除了皮卡丘甜甜圈、精靈球波堤，還有首度推出的「伊布甜甜圈」。同時還有多款週邊商品同步登場，適合大師們前來蒐集。

Mister Donut此次共推出3款寶可夢造型甜甜圈。其中「皮卡丘甜甜圈」與「精靈球波堤」均是再度回歸的明星商品，售價各為75元、55元。首度登場的「伊布甜甜圈」，則是將甜甜圈化身伊布，內餡有香草卡士達，外層則裹上鹽牛奶可可沾醬，重現伊布的經典造型，每顆75元。另外Mister Donut也同步供應牛奶巧克力波堤、杏仁牛奶波堤、焦糖牛奶法蘭奇等甜點，每顆42～48元。

針對寶可夢粉絲，Mister Donut還打造3款寶可夢週邊產品，包括「皮卡丘手機支架」、「寶可夢隔熱墊」、「皮卡丘大抱枕」，消費滿100元即可加購，加購價各為99、159、399元，售完為止。

為慶祝新品上市，5月28日至6月2日期間，購買指定商品，就可享「買5送2」或「買6送3」的優惠，指定飲品也可享「第2件5折」。

「Mister Donut」再度推出寶可夢造型甜甜圈。圖／Mister Donut提供
「Mister Donut」再度推出寶可夢造型甜甜圈。圖／Mister Donut提供
寶可夢隔熱墊，加購價159元。圖／Mister Donut提供
寶可夢隔熱墊，加購價159元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出多款寶可夢週邊。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出多款寶可夢週邊。圖／Mister Donut提供
皮卡丘手機支架，加購價99元。圖／Mister Donut提供
皮卡丘手機支架，加購價99元。圖／Mister Donut提供

售價 寶可夢 牛奶

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