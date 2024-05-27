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黑鮪魚均價每公斤389元 漁業署：70元低價個案非市場行情

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
漁業署表示，今年黑鮪魚累計均價仍維持每公斤389元，低價的個案為不適合生魚片食用的產品。圖／東港區漁會提供
漁業署表示，今年黑鮪魚累計均價仍維持每公斤389元，低價的個案為不適合生魚片食用的產品。圖／東港區漁會提供

每年4-6月為太平洋黑鮪魚汛期，但卻傳出拍賣均價狂跌到每公斤70元的情況。漁業署表示，今年累計均價仍維持每公斤389元，低價的個案為不適合生魚片食用的產品，不能代表整體市場行情價。

根據漁業署統計，2024年我國黑鮪魚捕撈量配額為1965公噸，截至5月27日止漁獲量為1028公噸。

漁業署指出，近日黑鮪漁獲量大增，根據近日報導黑鮪每公斤僅70元，該個案為不適合生魚片食用之產品，不能代表整體市場行情價，今年累計均價仍維持每公斤389元，考量以往黑鮪銷售以生魚片居多，加工凍儲處理與一般魚貨不同，為因應近日捕獲量增情況，今日會議中結論，由漁業署協助相關區漁會辦理國內行銷推廣、凍儲及加工等措施，以穩定魚價幫助漁民。

漁業署指出，黑鮪魚全身都可利用，肚肉為生魚片極品，入口即化，背肉可乾煎，口感柔軟可媲美和牛的風味，下巴則適合香烤，漁業署及相關區漁會已規劃藉由媒合餐廳、行銷活動及產品加工等措施，也會持續關注漁民捕撈量不超過我國配額，以落實資源養護。

均價 漁業署 生魚片

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