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星宇7月16日香港航線開航 每日2班往返今起開賣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
香港知名景點-太平山頂。圖／星宇航空提供
香港知名景點-太平山頂。圖／星宇航空提供

為歡慶7月16日台北-香港航線開航，星宇航空規畫每天2班往返，以空中巴士A350-900及A330-900neo廣體客機執飛，今天起開賣。

星宇航空表示，因應香港航線開航，推出COSMILE會員獨享限量優惠，透過官網兌換香港商務艙來回機票為4萬哩、豪華經濟艙2萬哩、經濟艙僅1萬5000哩即可兌換；另也與易遊網旅行社合作精選機加酒，推出香港主題樂園酒店3天2夜23599元起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）11999元起等行程方案，活動詳情可至網站（https://starlux.link/5vk5d9）查詢。

此外，星宇航空也推出旅行企劃Travel To Hong Kong With STARLUX暢玩「星」香港，透過創作者、藝人與部落客截然不同主題視角，一同暢玩香港，首部曲將由星宇航空玩港大使Riko席惟倫帶大家「輕奢之旅」，開箱香港唯一半島酒店直升機巡禮、品嚐米其林摘星餐廳，入住太古城東隅酒店欣賞最美的維港日落海景。

星宇航空自 7 月 16 日起每日兩班 往返台北-香港。圖／星宇航空提供
星宇航空自 7 月 16 日起每日兩班 往返台北-香港。圖／星宇航空提供
「輕奢之旅」星宇航空玩港大使- Riko席惟倫入住東隅酒店East Hong Kong。圖／星宇航空提供
「輕奢之旅」星宇航空玩港大使- Riko席惟倫入住東隅酒店East Hong Kong。圖／星宇航空提供
全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，每日兩班從台北直飛香港。圖／星宇航空提供
全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，每日兩班從台北直飛香港。圖／星宇航空提供
「輕奢之旅」星宇航空玩港大使- Riko席惟倫品嚐港點。圖／星宇航空提供
「輕奢之旅」星宇航空玩港大使- Riko席惟倫品嚐港點。圖／星宇航空提供

星宇 酒店 香港

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