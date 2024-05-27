星宇7月16日香港航線開航 每日2班往返今起開賣

為歡慶7月16日台北-香港航線開航，星宇航空規畫每天2班往返，以空中巴士A350-900及A330-900neo廣體客機執飛，今天起開賣。

星宇航空表示，因應香港航線開航，推出COSMILE會員獨享限量優惠，透過官網兌換香港商務艙來回機票為4萬哩、豪華經濟艙2萬哩、經濟艙僅1萬5000哩即可兌換；另也與易遊網旅行社合作精選機加酒，推出香港主題樂園酒店3天2夜23599元起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）11999元起等行程方案，活動詳情可至網站（https://starlux.link/5vk5d9）查詢。