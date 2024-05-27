快訊

豪宅火警2消防殉職！為何無法阻隔B1竄入濃煙？ 建商豐邑建設回應

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

酷洛米成BABY-G品牌大使 首波聯名表兩用設計可愛炸裂又實用！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CASIO旗下的BABY-G邀請了三麗鷗的當紅角色「酷洛米KUROMI」成為30周年品牌大使，同步推出全新BGD-10K系列設計，兼具腕表與吊飾功能，亮眼配色讓人愛不釋手。圖／CASIO提供
CASIO旗下的BABY-G邀請了三麗鷗的當紅角色「酷洛米KUROMI」成為30周年品牌大使，同步推出全新BGD-10K系列設計，兼具腕表與吊飾功能，亮眼配色讓人愛不釋手。圖／CASIO提供

只沒有最可愛只有更可愛！日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G今年為慶祝30歲，於是邀請了三麗鷗的當紅角色「酷洛米KUROMI」成為周年品牌大使，同步推出全新Two-Way聯名設計，兼具腕表與吊飾功能，亮眼配色讓人愛不釋手。

由於G-SHOCK推出後十分受到消費者歡迎，但因為霸氣的外型，讓手腕纖細的女性無法上手，於是同樣兼具難衝擊性的BABY-G便在1994年創立。以更小的外觀尺寸和流行配色呈現G-SHOCK的絕對強悍的性能與潮流設計，讓BABY-G腕表一上市之後就掀起了搶購潮，甚至成為流行文化的象徵。而今年適逢BABY-G迎來30周年，於是宣布與三麗鷗人氣角色酷洛米合作，除了擔任品牌大使之外，並推出全新聯名BGD-10K系列腕表，以2000年前後Y2K時髦色彩為靈感，呈現流行彩色變化，兩用的設計更是讓人迫不及待想擁有。

BABY-G嶄新BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。圖／CASIO提供
BABY-G嶄新BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。圖／CASIO提供

嶄新的BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，使其具備兩種不同的使用方式，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。只需拆下表圈和表帶，然後將表身放入特殊的吊飾外殼中，就可成為吊飾掛在包包或腰帶。矽膠吊飾外殼可以利用貼紙和其他物品來進行裝飾，打造真正具有個人化的專屬設計。而且當腕錶處於計時模式時，按下燈光按鈕，LCD顯示器上會隨機出現一系列酷洛米像素藝術動畫，帶來俏皮感。

BABY-G嶄新BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。圖／CASIO提供
BABY-G嶄新BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。圖／CASIO提供

只需拆下表圈和表帶，然後將表身放入特殊的吊飾外殼中，就可成為吊飾掛在包包或腰帶。圖／CASIO提供
只需拆下表圈和表帶，然後將表身放入特殊的吊飾外殼中，就可成為吊飾掛在包包或腰帶。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-2腕表，2,600元。圖／CASIO提供
BABY-G BGD-10K-2腕表，2,600元。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-6腕表，2,600元。圖／CASIO提供
BABY-G BGD-10K-6腕表，2,600元。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-7腕表，2,600元。圖／CASIO提供
BABY-G BGD-10K-7腕表，2,600元。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-2腕表，2,600元。圖／CASIO提供
BABY-G BGD-10K-2腕表，2,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 品牌 腕表

延伸閱讀

200米防水起跳！夏日專業潛水表 海陸兩棲太有型

舒淇、安海瑟薇羅馬同框！歡慶寶格麗140周年

Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

G-SHOCK再度打造星空主題腕表 展現強悍、優雅與神秘氛圍

相關新聞

酷洛米成BABY-G品牌大使 首波聯名表兩用設計可愛炸裂又實用！

只沒有最可愛只有更可愛！日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G今年為慶祝30歲，於是邀請了三麗鷗的當紅角色「酷洛米KUROMI」成為周年品牌大使，同步推出全新Two-Way聯名設計，兼具腕表與吊飾功能，亮眼配色讓人愛不釋手。

爵士推廣雙雄精選歌單 亞伯樂品酩會首度進駐中台灣

以征服超過170面國際金獎的100%雙桶工藝，擄獲全球威士忌品鑑者味蕾的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌「亞伯樂」，2024...

買披薩送可樂！達美樂「四喜披薩」升級 免費吃1年

連鎖披薩「達美樂」今年進行品牌調整，大幅度調整菜單。第三波活動延續使用在地食材的策略，全面翻新「四喜披薩」系列，改加入台...

可以喝的客家麻糬！先喝道第一款客家硬頸奶茶上市

台灣號稱手搖飲王國，屢獲世界級食品評鑑大獎的「先喝道」，以「擇善固執．做自己」的精神，經過一年來的研發，獨創推出融入兩種...

Onitsuka Tiger鬼塚虎正式插旗新竹！開設在台第8家形象店

來自日本的時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。開幕之際，還邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹Onitsuka Tiger春夏新品及新竹SOGO專門店獨家販售鞋款，並分享私下穿搭必備單品。

星宇航空台北-香港航線今起開賣 7月16日起每日兩班

星宇航空宣布，台北-香港航線將於7月16日開航，並於今天（27日）正式開賣，開航後將每日兩班以全新A350-900及A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。