酷洛米成BABY-G品牌大使 首波聯名表兩用設計可愛炸裂又實用！

只沒有最可愛只有更可愛！日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G今年為慶祝30歲，於是邀請了三麗鷗的當紅角色「酷洛米KUROMI」成為周年品牌大使，同步推出全新Two-Way聯名設計，兼具腕表與吊飾功能，亮眼配色讓人愛不釋手。

由於G-SHOCK推出後十分受到消費者歡迎，但因為霸氣的外型，讓手腕纖細的女性無法上手，於是同樣兼具難衝擊性的BABY-G便在1994年創立。以更小的外觀尺寸和流行配色呈現G-SHOCK的絕對強悍的性能與潮流設計，讓BABY-G腕表一上市之後就掀起了搶購潮，甚至成為流行文化的象徵。而今年適逢BABY-G迎來30周年，於是宣布與三麗鷗人氣角色酷洛米合作，除了擔任品牌大使之外，並推出全新聯名BGD-10K系列腕表，以2000年前後Y2K時髦色彩為靈感，呈現流行彩色變化，兩用的設計更是讓人迫不及待想擁有。

BABY-G嶄新BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。圖／CASIO提供

嶄新的BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，使其具備兩種不同的使用方式，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。只需拆下表圈和表帶，然後將表身放入特殊的吊飾外殼中，就可成為吊飾掛在包包或腰帶。矽膠吊飾外殼可以利用貼紙和其他物品來進行裝飾，打造真正具有個人化的專屬設計。而且當腕錶處於計時模式時，按下燈光按鈕，LCD顯示器上會隨機出現一系列酷洛米像素藝術動畫，帶來俏皮感。

BABY-G嶄新BGD-10K表款，配備一個有掛繩的吊飾外殼，既可以作為腕表配戴，也可以利用掛繩當作吊飾使用。圖／CASIO提供

只需拆下表圈和表帶，然後將表身放入特殊的吊飾外殼中，就可成為吊飾掛在包包或腰帶。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-2腕表，2,600元。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-6腕表，2,600元。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-10K-7腕表，2,600元。圖／CASIO提供