爵士推廣雙雄精選歌單 亞伯樂品酩會首度進駐中台灣

以征服超過170面國際金獎的100%雙桶工藝，擄獲全球威士忌品鑑者味蕾的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌「亞伯樂」，2024年首度將品酩會版圖擴及中台灣，即日起至6月2日進駐台中新地標誠品生活480，以「伯樂饗頌」為主題，打造一場免費入場的詞曲雙桶奏酩沉浸體驗展。

活動傳遞出能夠乘載世代共同記憶的一首傳世名頌，詞曲之間密不可分的關係，就如同品牌經典100%雙桶熟成工藝來自亞伯樂擁有唯一持續推出的小批次頂級雪莉桶原酒A'bunadh與波本桶原酒A'bunadh Alba，才得以勾兌出雙倍醇厚的風味，更藉此向消費者傳達「越懂得、越值得」的品牌核心價值。

「伯樂饗頌」詞曲雙桶奏酩沉浸體驗展，悉心以不同面向深入展演旗下百年雙桶工藝的決心，品酩者透過一系列的聆感品酩體驗，親身體會音樂與威士忌，皆擁有著遙相映襯的異曲同工之藝。悠揚旋律乘載著西班牙Oloroso雪莉桶的豐厚甜美口感，雕琢詞句詮釋出精選美國波本桶所蘊含的優雅雋永，期望透過詞曲之間缺一不可的完美平衡，深刻詮釋出酒廠完美雙桶勾兌工藝的精髓。

在「伯樂饗頌」詞曲雙桶奏酩沉浸體驗展中，亞伯樂更力邀台灣爵士推廣人周靖庭、劉佳恩，以亞伯樂雙桶工藝為主題，悉心挑選展覽歌單，數首經典爵士作品帶領品酩者從聽覺感官延伸到味蕾感官，全方位感受亞伯樂100%雙桶熟成工藝所綻放的多重風味層次。

在詞曲共酩主題展區中，兩人分別挑選心目中最佳詞曲交融的經典爵士作品—從Louis Armstrong傳唱世界的〈What a Wonderful World〉到1920年代先由純器樂版本推出，而後委任填詞，才造就全美走紅現象級的爵士金曲〈Star Dust〉；聆聽兩首金曲，感受詞句與旋律之間猶如雙桶勾兌般的交互層次，進而深刻懂得，最完美的作品是來自最完整的搭配。

在導聆品酩區中，兩人更針對不同品酩情緒搭配試飲風味的情境歌單，橫跨「恣意自在」、「俏皮奔放」、「熱情甜美」、「抒情悠揚」四大主題，該區域更設有黑膠典藏拍照牆，讓品酩者能夠自由品飲、聆聽、分享，徜徉在樂音與風味交織而生的美妙感官旅程。

◎活動資訊

．活動日期：即日起至6月2日，平日（周一～周四）：13:00～19:00；假日（周五～周日）：11:00～21:00 ．活動地點：台中市西屯區市政路480號，台中誠品生活480別館（亞伯樂期間限定原造空間） ．活動內容：只要加入保樂力加酩家沙龍官方Line好友，即可品酩亞伯樂12年經典100%雙桶熟成一杯。將展館照片留言於亞伯樂Aberlour Single Malt官方Facebook帳號貼文，#雙桶熟成 #詞曲共酩 即可限時限量兌換亞伯樂16年一杯。