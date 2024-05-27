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買披薩送可樂！達美樂「四喜披薩」升級 免費吃1年
連鎖披薩「達美樂」今年進行品牌調整，大幅度調整菜單。第三波活動延續使用在地食材的策略，全面翻新「四喜披薩」系列，改加入台農17號金鑽鳳梨、台畜高崎火腿等本土食材。為慶祝全新四喜披薩系列上市，凡外帶四喜大披薩，就可獲得免費可樂1瓶。
今年3月時，達美樂宣佈全新菜單，並宣調高使用本土食材的比例，藉此讓披薩與台灣在地食材連結。除了最初調整的金鑽夏威夷披薩、極致干貝海鮮披薩等口味外，即日起也將現有的6種「四喜披薩」全面翻新。包括使用台農17號金鑽鳳梨、台畜高崎火腿、雲林的杏鮑菇、洋蔥、青椒以及小農番茄等在地食材。
以「4合1」搭配而成的四喜披薩，共計有經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜、招牌蔬食四喜、極致海鮮四喜、極致四喜等口味。即日起為慶祝全新版本上市，外帶優惠價249、299、349元不等。另外即日起至6月2日期間，外帶四喜大披薩再贈送大可樂1瓶。另外達美樂也與宅神爺麻將手遊合作，參與活動就有機會獲得「免費吃1年披薩」。
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