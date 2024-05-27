可以喝的客家麻糬！先喝道第一款客家硬頸奶茶上市

台灣號稱手搖飲王國，屢獲世界級食品評鑑大獎的「先喝道」，以「擇善固執．做自己」的精神，經過一年來的研發，獨創推出融入兩種客家點心的客家乳茶，這也是市面手搖茶品中第一款吃得到客家麻糬(七霸)和(粉粄)的客家乳茶，要向所有不畏困難，擇善固執，做自己的硬頸台灣人致敬。

古典玫瑰園集團創辦人黃騰輝也宣布，「先喝道」2024年台灣門店數將突破100家，並預計7月在休士頓開設美國第一家門市，要將台灣好茶文化推廣到國際。

而歡慶硬頸乳茶系列飲品上市，5月31日上市當天，全台「先喝道」門市也推出客家「硬頸乳茶」買一送一優惠活動，邀請全台一起回味客家族群記憶中的味道，一起向客家硬頸精神致敬。

根據財政部及經濟部的統計，以每杯50元的飲料計算，台灣人一年約要喝掉10億7,504萬杯手搖飲料，全台手搖飲店的數量甚至比便利商店還多，足見台灣人對手搖茶的喜好及依賴。除了飲料好喝是關鍵，祕密武器在「配料」，口感變化對消費者的吸引力高。

這次先喝道推出的「硬頸乳茶」，為了讓乳茶能喝起來能更具客家味，將傳統客家人的喜宴中一定要有的客家麻糬「七霸」及客家小點心「粉粄」融合後入料，以糯米粉混入一定配比的玉米粉攪拌均勻蒸熟，成為獨門配料「麻粿」，吃來口感軟嫩彈Q，咬下去有股帶一點驕傲的爽快彈勁。

先喝道品牌經理黃襄指出，有感於手搖是台灣最庶民的飲品，市面上卻一直沒有一款代表客家人的專屬奶茶，而客家文化中最具代表性的就是客家人的「硬頸精神」，也代表著客家人勤奮、努力、「擇善固執、做自己！」的精神特質。

「硬頸」雖然過去指的是客家人堅守原則、說到做到、願意為理想而堅持的特質，但這份客家硬頸精神也激勵影響著許多台灣人，勇敢追求做自己的核心價值就是「台灣精神」。

先喝道在製茶的茶葉挑選上堅持品質卓越，而新上市的客家乳茶，基底茶選用了《輕焙穀麥茶》，精選道地台灣味的黑豆、玄米、紫米、紅豆，大麥、決明子、蕎麥斯、薏仁等八味穀麥，製茶師以黃金比例調製，低溫烘焙手法帶出八味穀物的醇香，文火慢煮熬出清澈茶湯，賦予輕透的琥珀色澤，天然飲品無咖啡因，讓消費者隨時隨地輕鬆喝。

為了讓乳糖不耐症的消費者，也能輕鬆享受客家風味奶茶，此次一併推出加鮮奶的「硬頸乳茶」與加奶粉的「硬頸奶茶」兩款飲品可供選擇。

濃郁芳香的奶茶中，加入了融合兩種客家點心的「客家麻粿」，堪稱前無古人的創新。入口時不僅可感受麻糬的香甜鬆軟與綿密，同時還可嚐到粉粿的Q彈爽口與滑順，尾韻更自帶香濃馥郁的黑糖與麥芽香氣，是2024手搖控必喝的一款奶茶神品。

黃騰輝表示，「先喝道」秉持古典玫瑰園集團30年一貫的低調實在風格，把茶視為珍貴、高尚的飲料，30多年來從茶園選擇到調製烘焙等都獨樹一格，達到世界一流專業水準。

而除了獲得米其林級ITQI最高三星認證及世界品質評鑑金牌獎，2023年被網友評選為十大手搖及口碑好感度9.65分，為手搖飲第一品牌。