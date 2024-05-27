快訊

豪宅火警2消防殉職！為何無法阻隔B1竄入濃煙？ 建商豐邑建設回應

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

Onitsuka Tiger鬼塚虎正式插旗新竹！開設在台第8家形象店

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎繼正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎繼正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。圖／Onitsuka Tiger提供

來自日本的時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。開幕之際，還邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹Onitsuka Tiger春夏新品及新竹SOGO專門店獨家販售鞋款，並分享私下穿搭必備單品。

全新Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店也是品牌在台第8家形象店，裝潢與日本同步，以黑、白、紅及透明的材質貫穿整個空間，大面積的玻璃帷幕將光線自然引入，營造通透、流動視野與明亮氛圍；店內選用灰色牆面作為基礎，呼應品牌沿襲至今的經典色調，加上冷冽金屬與玻璃層架呼應呈現，詮釋日式設計語彙並結合現代創新，形成新舊交融的對話。Onitsuka Tiger以簡單俐落陳設，強化空間運用的流動性，直覺的購物動線，讓消費者能輕鬆體驗商品。

時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。圖／Onitsuka Tiger提供
時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。圖／Onitsuka Tiger提供

女星席惟倫受邀搶先逛Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店後，她提到「私下就喜歡隨興俐落簡單的T恤加上牛仔裙，所以只要再搭配Onitsuka Tiger鞋款就能完整穿搭，像是Clean Fit就是我近期蠻喜歡的風格！」Onitsuka Tiger為新竹在地消費者，提供了完整品牌男、女和童裝、配件與鞋履之外，更帶來了部分象徵日式匠人精湛工藝的 NIPPON MADE系列產品。同時為了新形象店的成立，推出獨賣款經典MEXICO 66系列銀底與金底黑虎爪紋鞋款；以及與泰國非營利組織MAE FAH LUANG基金會合作，將泰國在地工藝、圖騰運用在經典設計，打造出DOITUNG聯名系列鞋，同樣不容錯過。

全新Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店也是品牌在台第8家形象店，裝潢與日本同步，以黑、白、紅及透明的材質貫穿整個空間。圖／Onitsuka Tiger提供
全新Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店也是品牌在台第8家形象店，裝潢與日本同步，以黑、白、紅及透明的材質貫穿整個空間。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，開幕之際邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹獨家販售鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，開幕之際邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹獨家販售鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，開幕之際邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹獨家販售鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，開幕之際邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹獨家販售鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

女星席惟倫現身Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，分享鞋款搭配心得。圖／Onitsuka Tiger提供
女星席惟倫現身Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，分享鞋款搭配心得。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger金底黑虎爪紋MEXICO 66鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger金底黑虎爪紋MEXICO 66鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger DOITUNG聯名款藍紅手工編織圖紋MEXICO 66鞋，4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger DOITUNG聯名款藍紅手工編織圖紋MEXICO 66鞋，4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger銀底黑虎爪紋MEXICO 66鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger銀底黑虎爪紋MEXICO 66鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

SOGO 品牌 新竹

延伸閱讀

新竹豪宅惡火2消防員殉職 近5年已11名消防員折翼

新竹殉職勇消李詠真弟也是消防員 受兄長影響投入救火

不是電桿火災！新竹香山1350戶大停電原因曝 「凶手」遭電擊慘死

新竹香山1300戶大停電 台電搶修中…估晚間9點復電

相關新聞

酷洛米成BABY-G品牌大使 首波聯名表兩用設計可愛炸裂又實用！

只沒有最可愛只有更可愛！日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G今年為慶祝30歲，於是邀請了三麗鷗的當紅角色「酷洛米KUROMI」成為周年品牌大使，同步推出全新Two-Way聯名設計，兼具腕表與吊飾功能，亮眼配色讓人愛不釋手。

爵士推廣雙雄精選歌單 亞伯樂品酩會首度進駐中台灣

以征服超過170面國際金獎的100%雙桶工藝，擄獲全球威士忌品鑑者味蕾的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌「亞伯樂」，2024...

買披薩送可樂！達美樂「四喜披薩」升級 免費吃1年

連鎖披薩「達美樂」今年進行品牌調整，大幅度調整菜單。第三波活動延續使用在地食材的策略，全面翻新「四喜披薩」系列，改加入台...

可以喝的客家麻糬！先喝道第一款客家硬頸奶茶上市

台灣號稱手搖飲王國，屢獲世界級食品評鑑大獎的「先喝道」，以「擇善固執．做自己」的精神，經過一年來的研發，獨創推出融入兩種...

Onitsuka Tiger鬼塚虎正式插旗新竹！開設在台第8家形象店

來自日本的時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。開幕之際，還邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹Onitsuka Tiger春夏新品及新竹SOGO專門店獨家販售鞋款，並分享私下穿搭必備單品。

星宇航空台北-香港航線今起開賣 7月16日起每日兩班

星宇航空宣布，台北-香港航線將於7月16日開航，並於今天（27日）正式開賣，開航後將每日兩班以全新A350-900及A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。