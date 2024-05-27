Onitsuka Tiger鬼塚虎正式插旗新竹！開設在台第8家形象店

來自日本的時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。開幕之際，還邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹Onitsuka Tiger春夏新品及新竹SOGO專門店獨家販售鞋款，並分享私下穿搭必備單品。

全新Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店也是品牌在台第8家形象店，裝潢與日本同步，以黑、白、紅及透明的材質貫穿整個空間，大面積的玻璃帷幕將光線自然引入，營造通透、流動視野與明亮氛圍；店內選用灰色牆面作為基礎，呼應品牌沿襲至今的經典色調，加上冷冽金屬與玻璃層架呼應呈現，詮釋日式設計語彙並結合現代創新，形成新舊交融的對話。Onitsuka Tiger以簡單俐落陳設，強化空間運用的流動性，直覺的購物動線，讓消費者能輕鬆體驗商品。

時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎繼今年2月開出海外首家NIPPON MADE形象店後，5月正式正式插旗新竹進駐SOGO百貨一樓。圖／Onitsuka Tiger提供

女星席惟倫受邀搶先逛Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店後，她提到「私下就喜歡隨興俐落簡單的T恤加上牛仔裙，所以只要再搭配Onitsuka Tiger鞋款就能完整穿搭，像是Clean Fit就是我近期蠻喜歡的風格！」Onitsuka Tiger為新竹在地消費者，提供了完整品牌男、女和童裝、配件與鞋履之外，更帶來了部分象徵日式匠人精湛工藝的 NIPPON MADE系列產品。同時為了新形象店的成立，推出獨賣款經典MEXICO 66系列銀底與金底黑虎爪紋鞋款；以及與泰國非營利組織MAE FAH LUANG基金會合作，將泰國在地工藝、圖騰運用在經典設計，打造出DOITUNG聯名系列鞋，同樣不容錯過。

全新Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店也是品牌在台第8家形象店，裝潢與日本同步，以黑、白、紅及透明的材質貫穿整個空間。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，開幕之際邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹獨家販售鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，開幕之際邀請女星席惟倫擔任嘉賓，演繹獨家販售鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

女星席惟倫現身Onitsuka Tiger新竹SOGO專門店，分享鞋款搭配心得。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger金底黑虎爪紋MEXICO 66鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger DOITUNG聯名款藍紅手工編織圖紋MEXICO 66鞋，4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供