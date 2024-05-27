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星宇航空台北-香港航線今起開賣 7月16日起每日兩班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，每日兩班從台北直飛香港。圖／星宇航空提供
全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，每日兩班從台北直飛香港。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布，台北-香港航線將於7月16日開航，並於今天（27日）正式開賣，開航後將每日兩班以全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊執飛。歡慶香港開航，星宇航空推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票只要40,000哩、豪華經濟艙20,000哩、經濟艙僅15,000哩即可兌換，數量有限，換完為止。

星宇航空與易遊網旅行社合作推出精選機加酒產品，香港主題樂園酒店3天2夜新台幣23,599起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）新台幣11,999起等優惠方案，此外星宇航空COSMILE會員下單即贈香港3G網卡；6月30日前刷玉山星宇航空聯名卡，再享額外新台幣3,000元優惠及昂坪360來回纜車門票乙張，限量 1,000份送完為止，活動詳情請洽星宇航空官網COSMILE會員精選活動頁面。

慶祝台北-香港航線開航，星宇航空推出特別旅行企畫 - Travel To Hong Kong With STARLUX暢玩「星」香港，透過創作者、藝人、部落客截然不同的主題視角，一同暢玩香港；首部曲將由星宇航空玩港大使- Riko席惟倫帶大家來場「輕奢之旅」。

星宇航空將與Riko席惟倫帶著旅人們一同展開摘「星」之旅，不論是開箱香港唯一半島酒店直升機巡禮、品嚐米其林摘星餐廳，入住太古城東隅酒店欣賞最美的維港日落海景，以時尚名模之姿穿越港島的大街小巷。用不一樣的視角探索香港的魅力。

「輕奢之旅」星宇航空玩港大使- Riko席惟倫在中環嘉咸街壁畫。圖／星宇航空提供
「輕奢之旅」星宇航空玩港大使- Riko席惟倫在中環嘉咸街壁畫。圖／星宇航空提供
星宇航空自 7 月 16 日起每日兩班 往返台北-香港。圖／星宇航空提供
星宇航空自 7 月 16 日起每日兩班 往返台北-香港。圖／星宇航空提供
香港，一個說走就走的美食之都，富含人文、藝術、時尚、商業以及豐富美食選擇的繁榮城市。圖／星宇航空提供
香港，一個說走就走的美食之都，富含人文、藝術、時尚、商業以及豐富美食選擇的繁榮城市。圖／星宇航空提供
香港知名景點-太平山頂。圖／星宇航空提供
香港知名景點-太平山頂。圖／星宇航空提供

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