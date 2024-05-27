表演藝術票價愈賣愈貴 高票價會扼殺下一代劇場觀眾？

萬物齊漲，劇場票價也不例外。兩廳院上周公布2023年度售票數據報告，發現表演藝術節目票價較疫前的2019年大幅成長。尤以大型舞蹈節目票價漲幅最高，較2019年大漲六成八；大型音樂劇票價也較2019年漲三成三。包括英、美與南韓，去年皆因劇場票價飆高引發討論，擔憂高票價可能扼殺下一代觀眾。

OPENTIX兩廳院文化生活是台灣規模最大的售票平台，上周發表售票數據報告。製作報告的陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐表示，去年表藝節目整體票價上升。和疫前相較，大型舞蹈節目漲幅最高，中位數票價達977元，大型音樂劇票價中位數更達1053元。他指出，票價上漲可能反映製作成本或通膨影響，還需要進一步研究。

劇場票價高漲並非台灣獨有。為了彌補疫情期間的損失，去年一年，倫敦西區劇院最便宜的座位漲了一成三。去年拿到英國劇場奧立佛獎大獎的「慾望街車」，官方票價新台幣5000元起跳，高票價讓84歲的英國演員德里克在頒獎典禮感慨，在他從事表演的初期「年輕人比較容易進劇院看戲」，現階段高票價將使劇場「菁英化」、扼殺年輕觀眾進劇場的機會。

南韓音樂劇出現「追星效應」，死忠的追星粉絲經常會重複看一齣戲，不在乎票價多高。但南韓劇場界也憂心，票價無上限的提高，可能會扼殺好不容易成形的音樂劇觀眾，進而對產業造成影響。

英國戲劇製作人派崔克(Patrick Gracey)分析，過去幾年節目的製作和營運成本幾乎翻了一倍，高票價「不樂見但可理解」。目前劇場的挑戰，是如何以高票價補貼低價門票，或提出補貼計畫讓年輕、收入較低的觀眾，以較便宜或免費的票價進入劇院，否則劇院未來將面臨觀眾不足的危機。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，台灣情況和歐美不同，年輕觀眾進不進劇場，「錢」只是其中一個考量，引起他們進劇場的興趣才是關鍵。但兩廳院也努力避免高票價引起的「劇場菁英化」，努力開發企業贊助、協助資源較少的年輕觀眾進場。

劉怡汝認為，劇場降低票價必須思考製作方式的改變，比方減低道具的數量與複雜度，或者增加場次分散成本。政府政策也必須因應劇場成本增加而調整，協助團隊與場館減少不必要的經費與人力支出，並給予劇場足夠的經營彈性、鼓勵創新思維。