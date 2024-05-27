走跳世界／探訪法國皇家 挖掘寵物飼料故事

位於艾瑪爾格的法國皇家總部。記者陳睿中／攝影 統計，全台寵物商機約達500億到600億，而在2022年時，全台貓犬登記數量，更已經超越新生兒數量。在龐大的寵物經濟中，又以「飼料」占大宗，令人忍不住好奇寵物飼料背後的故事。因此，我們飛往巴黎、轉機至南法的蒙彼利埃（Montpellier），一探寵物食品廠「法國皇家（ROYAL CANIN）」。

彷若校園 大學城有人文氣息

比起南法的馬賽、尼斯等城市，蒙彼利埃在台灣的知名度較低，但蒙彼利埃乃是法國知名的大學城市，設有歐洲最早的高等醫學教育機構，如今居民中有約3成人口為學生，更以絕佳的居住環境著稱，整座城市也散發出悠閒且知性的人文氣息。

位於市中心的「喜劇廣場」，可謂是核心地標，連接起老城區與新城區，乃是歐洲最大的廣場之一。廣場周圍環繞著古色古香且裝飾華麗的19世紀建築，其中包含刻畫希臘3位女神的「三女神噴泉」，以及典雅的「喜劇歌劇院」。廣場周圍大量的咖啡店、酒吧、餐廳，以及大型購物中心，也陪伴著居民，交織出城市的喜怒哀樂。

喜劇廣場上的「三女神噴泉」，乃是當地代表性地標之一。記者陳睿中／攝影 位於蒙彼利埃市中心的「喜劇廣場」，為歐洲最大的廣場之一。記者陳睿中／攝影

若是喜歡散步的人，絕對會愛上蒙彼利埃的迷人步行氛圍。極為友善的環境、舒服的氣候與集中的景點分布，可以讓人從喜劇廣場悠閒散步到「蒙彼利埃主教座堂」、宛若凱旋門的「佩魯門」，或是「聖克萊門特水道」等地標；亦可穿過新城區「安蒂岡區」，沿途欣賞具有新古典主義結構的大規模建築，以及許多藝術品的複製品。

宛若縮小版凱旋門的「佩魯門」。記者陳睿中／攝影

根據實際感受，比起大城市隨時都要堤防扒手的緊張感，蒙彼利埃顯得更為親切，就算穿梭在小巷弄間也可安心享受當地文化，彷彿走在一座巨大的校園。導遊甚至帶著我們走進間看似不起眼的建築物內，地下室設有一座漾著青光的石製浸禮池。經說明，才知道該座浸禮池建於13世紀，乃是全歐洲最古老、保存最完好的猶太教浸禮池，極具歷史與宗教意義。

隱身地下室的浸禮池，乃是全歐洲最古老的猶太教浸禮池。記者陳睿中／攝影

從蒙彼利埃開車約40分鐘，就能抵達位於艾瑪爾格（Aimargues）的法國皇家總部。整座總部占地約36公頃。除了辦公室外，並規畫工廠、實驗室與寵物觀察中心，甚至還有蜂箱與昆蟲旅館。大量的葡萄園、地中海植物，配上南法的陽光與藍天，令園區增添許多生命力。

創業50年 龐大團隊投入研究

參訪過程中，全程需穿戴隔離衣、護目鏡，並且禁止拍照。透過講解員的解說與資料，可以逐步理解整座園區由獸醫、科學家、營養學家等專業人士組成，各有不同的任務。例如專業人員會針對數百種的原物料、成品進行檢測，另外也會進行創新研究與開發，甚至會探討飼料的氣味、形狀、大小對於寵物的影響。在生產線上，也能親眼見證每一袋飼料生產的過程。

當然，身為一間創業超過50年的寵物食品公司，絕非僅有「生產飼料」這麼簡單，同時也囊括營養學、寵物健康研究、永續發展、環境友善等多種理念與實際作法，甚至還有基因研究，以及獸醫心理健康等不同領域。同行的獸醫透露，「寵物沒有辦法選擇自己的飼料，只能由飼主決定。但往往飼主都是購買『自己覺得好的飼料』，忽略從科學的角度來了解寵物真正的需求。」目前法國皇家針對貓狗的品種、慢性病、年齡等不同條件，細分成百餘款的乾濕飼料產品，即是立基於背後龐大的科學研究團隊的成果。

寵物觀察中心設有許多寵物專屬的活動設施。圖／法國皇家提供

在充滿學術性、工業風的環境中，最具吸引性的園區其實是「寵物觀察中心」。專為貓狗所設計的寵物觀察中心，包括有占地6,000平方公尺的園區與約70,000平方公尺的步行區，規畫有寵物宿舍以及游泳池、散步場等活動場域，並且依照習性，配置有跳台、抓板、隧道等設施，彷彿一間巨型寵物度假村。中心內目前共有35個品種、約160隻的狗，以及24個品種、約210隻的貓，採分區居住，且通通都是登記有案的正式員工。

在飼養員的陪伴下，這些四腿員工們除了每日可以擁有遊玩、散步、健康檢查、自由活動、社交等不同行程之外，也會安排「試吃」任務。透過攝影機與儀器的觀察與測量，了解每隻貓狗食用飼料的過程與份量，分析出每款飼料的適口性、受歡迎程度等數據，並且也會針對自然產生的排泄物取樣，讓實驗室在設計飼料時更能符合寵物的營養攝取需求。

飼料過油？ 官方親自來解答

儘管每隻貓狗都有重要任務，但看到他們奔跑、睡覺或是玩樂時，還是會忍不住連聲讚嘆「好可愛！」實在可惜不能拍照。解說員也透露，寵物觀察中心重視本性，並只進行觀察，不進行侵入研究。當這些貓狗員工約6～7歲時，就開放讓員工們能夠領養回家，並且持續提供適合的飼料，照顧他們一生。

寵物觀察中心有近400隻的貓犬，可觀察理解寵物對飼料的喜好。圖／法國皇家提供

既然來到總部，當然想實際求證「法國皇家飼料很油？」的坊間說法。業者打破疑慮，表示油脂是貓狗必要的營養素，所以飼料中會添加油脂，同時也能提高適口性。而法國皇家因是將油脂噴灑在飼料表層，因此若保存溫度過高，表面就容易產生油亮感。但若從成分表判斷，油脂含量均是合乎國際標準、沒有過油。

在琳瑯滿目的寵物食品中，每個品牌都有自己的特色與訴求，飼主也有個人偏好。不過實際參訪法國皇家總部之後，的確對寵物食品能夠有更進一步的認識，就像實際穿梭在蒙彼利埃的街弄之間，才會發現這座充滿氣質的城市如此美麗。