表藝票價飆漲 兩廳院爭取贊助

萬物齊漲，劇場票價也不例外。兩廳院上周公布去年度售票數據報告，發現表演藝術節目票價較疫前大幅成長。尤以大型舞蹈節目票價漲幅最高，較二○一九年大漲六成八；大型音樂劇票價也漲三成三。包括英、美與南韓，去年皆因劇場票價飆高引發討論，擔憂高票價可能扼殺下一代觀眾。

OPENTIX兩廳院文化生活是台灣規模最大的售票平台，製作報告的陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐表示，去年表藝節目整體票價上升，和疫前相較，大型舞蹈節目漲幅最高，中位數票價達九七七元，大型音樂劇票價中位數更達一○五三元。他指出，票價上漲可能反映製作成本或通膨影響，還需要進一步研究。

劇場票價高漲非台灣獨有，去年倫敦西區劇院最便宜的座位漲了一成三。去年拿到英國劇場奧立佛獎大獎的「慾望街車」，官方票價台幣五千元起跳，八十四歲的英國演員德里克在頒獎典禮感慨，在他從事表演的初期「年輕人比較容易進劇院看戲」，高票價將使劇場「菁英化」。

英國戲劇製作人派崔克分析，疫後節目的製作和營運成本翻倍，高票價「不樂見但可理解」。劇場經營者的挑戰是如何以高票價增加低價門票的數量，或提出補貼計畫讓年輕觀眾進入劇院，否則劇院未來將面臨觀眾不足的危機。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，台灣情況和歐美不同，年輕觀眾進不進劇場，「錢」只是其中一個考量，興趣才是關鍵。但兩廳院也努力避免高票價引起的「劇場菁英化」，努力開發企業贊助、協助資源較少的年輕觀眾進場。

劉怡汝認為，降低票價必須思考製作方式的改變，比方減低道具的數量與複雜度，或者增加場次分散成本。政府政策也必須因應劇場成本增加而調整，協助團隊與場館減少不必要的經費與人力支出，並給予劇場足夠的經營彈性、鼓勵創新思維。