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鹿港民俗文物館50歲 感念辜家百年傳承

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
鹿港民俗文物館創立五十周年，昨天舉辦「大和洋樓的人與物」專刊發表會，包括彰化縣文化局局長張雀芬、彰化縣鹿港鎮長許志宏、鹿港民俗文物館董事施明發、董事陳國世、董事高人傑等貴賓蒞臨會場。圖／鹿港民俗文物館提供
鹿港民俗文物館創立五十周年，昨天舉辦「大和洋樓的人與物」專刊發表會，包括彰化縣文化局局長張雀芬、彰化縣鹿港鎮長許志宏、鹿港民俗文物館董事施明發、董事陳國世、董事高人傑等貴賓蒞臨會場。圖／鹿港民俗文物館提供

鹿港民俗文物館今年適逢創立五十周年，昨天舉辦「大和洋樓的人與物」專刊發表會，記載鹿港璀璨的民俗文物。鹿港民俗文物館董事陳國世致詞時感念辜家世代接力，長期維護本土文化傳承，秉持著飲水思源的理念服務家鄉，「這是一種態度，更是一種堅持」。

鹿港民俗文物館董事長辜仲諒曾表示，鹿港民俗文物館不僅因建築庭園之美，成為必去的私房景點，更是凝聚地方情感的起點，秉持辜家人回饋鄉里的初衷，將先輩們對台灣社會無私的愛拓展出去，幫助更多有需要的人。辜仲諒指出，鹿港民俗文物館是辜家一棒一棒延續的紀錄，也是化民成俗、延續鄉土情感、傳承文化史脈竭盡心力的代表，今後更當兢兢業業、繼往開來，為鹿港民俗文物館的永續經營盡心盡力。

陳國世指出，中信金控創辦人辜濓松曾說，「一個國家的水準，是建立在人民的文化素養、對慈善公益的付出；人也因為有了歷史文化、而使人生更加豐富多采。」

大和洋樓矗立百年，保存及記載台灣璀璨歷史文化，鹿港民俗文物館則落成於一九一九年，是台灣五大家族之一辜家的舊居，採文藝復興時期巴洛克式建築設計，當地人稱為「大和大厝」，雖歷經戰火風雨及歲月侵蝕，但辜氏家族同心共守，至今仍維持原貌，是台灣經典且具歷史意義的民間洋樓，一九七三年，辜氏家族成立財團法人組織、設立鹿港民俗文物館。

文物 鹿港

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