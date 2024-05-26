開幕全桌5折 全新燒肉店「築間燒肉本命」插旗永和

旗下擁有燒肉smile、本格和牛燒肉放題、繪馬別邸等不同燒肉品牌的築間餐飲集團，將在5月31日推出全新燒肉品牌「築間燒肉本命」，以日式酒場的氛圍，提供多種燒肉品項與私房料理。為慶祝開幕，還可享「全桌5折」的限時優惠。

不同於築間現有的燒肉品牌，「築間燒肉本命」從設計風格、餐點名稱，都加入更強烈的品牌元素，並且主打日式酒場的用餐氛圍。除了有日本和牛、美國濕式熟成牛小排等日美肉品、海鮮，還有炸物、主食、甜點、飲品等百餘種品項。其中每日限量推出的「蕩氣迴腸的美味和牛牛腸」，選用和牛腸的精華區域，火烤至外脆內軟、清爽不膩，帶來絕佳的味覺享受。「蓑衣切牛小排」則選用美國 Prime等級的牛肋脊部，以簑衣切法處理，整體帶來外皮焦香、內裡軟嫩的口感。另外還有命定牛舌、極上和牛壽喜燒、今生蔥蔥豬舌、你最珍貴雞松阪、青花魚一夜干、一口吃掉蟹膏生干貝…等多種餐點。

首間「築間燒肉本命」位於新北永和，標榜百餘款的肉品、炸物、私房料理每款58 元起，並且於5月31日正式開幕。為慶祝新店登場，開幕日可享「全桌5折」的限定優惠。