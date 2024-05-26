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CASETiFY波紋手機殼出花系列搶眼新色 連AirPods Max也出專屬保護殼
迎接熱情充滿活力的夏季，CASETiFY宣布拓展原本以黑白、大地色系為主的Essentials by CASETiFY系列，加入春夏充滿生命力的花卉為靈感，推出櫻草粉、奶油黃、緋紅色3款全新季節配色的波紋手機殼，以及全新年輕風格設計的AirPods耳機保護殼、織繩手機背帶等電子與生活配件，詮釋春夏季節的多彩魅力。
其中最受歡迎的波紋手機殼，3款新色分別是代表溫柔氣質的櫻草粉、象徵明亮活力的奶油黃、展現濃烈熱情的緋紅色，除了同樣擁有簡約外觀線條外，保護力也很強大，一體成型製成搭配四邊凸起的邊角設計，完整保護螢幕及鏡頭，更通過2公尺高防摔測試且具2倍軍規級防摔標準，並支援MagSafe功能。
此外，CASETiFY本次亦以花卉為主題，首度推出全新白色及櫻草粉兩色的AirPods Pro保護殼及AirPods Max保護殼，同樣採用高規格柔軟矽膠材質，表面防塵塗層更提供不易黏灰塵與沾染髒污的舒適使用體驗。覺得先前推出的顏色太低調不夠搶眼的民眾，現在還有粉紅色和磚紅色2款織繩背帶新色，以及櫻草粉和奶油黃2款Apple Watch終極錶帶新色可選擇，一起用搶眼色彩迎接火熱夏季。
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