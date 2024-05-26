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CASETiFY波紋手機殼出花系列搶眼新色 連AirPods Max也出專屬保護殼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
此次首度針對AirPods Max推出耳機保護殼。圖／CASETiFY提供
此次首度針對AirPods Max推出耳機保護殼。圖／CASETiFY提供

迎接熱情充滿活力的夏季，CASETiFY宣布拓展原本以黑白、大地色系為主的Essentials by CASETiFY系列，加入春夏充滿生命力的花卉為靈感，推出櫻草粉、奶油黃、緋紅色3款全新季節配色的波紋手機殼，以及全新年輕風格設計的AirPods耳機保護殼、織繩手機背帶等電子與生活配件，詮釋春夏季節的多彩魅力。

其中最受歡迎的波紋手機殼，3款新色分別是代表溫柔氣質的櫻草粉、象徵明亮活力的奶油黃、展現濃烈熱情的緋紅色，除了同樣擁有簡約外觀線條外，保護力也很強大，一體成型製成搭配四邊凸起的邊角設計，完整保護螢幕及鏡頭，更通過2公尺高防摔測試且具2倍軍規級防摔標準，並支援MagSafe功能。

此外，CASETiFY本次亦以花卉為主題，首度推出全新白色及櫻草粉兩色的AirPods Pro保護殼及AirPods Max保護殼，同樣採用高規格柔軟矽膠材質，表面防塵塗層更提供不易黏灰塵與沾染髒污的舒適使用體驗。覺得先前推出的顏色太低調不夠搶眼的民眾，現在還有粉紅色和磚紅色2款織繩背帶新色，以及櫻草粉和奶油黃2款Apple Watch終極錶帶新色可選擇，一起用搶眼色彩迎接火熱夏季。

本次全新季節配色波紋手機殼及電子配件靈感源自於春夏花朵的新生、成長與綻放。圖／CASETiFY提供
本次全新季節配色波紋手機殼及電子配件靈感源自於春夏花朵的新生、成長與綻放。圖／CASETiFY提供
除了波紋手機殼外，CASETiFY亦以花卉為主題推出白色及櫻草粉2色的AirPods Pro保護殼。圖／CASETiFY提供
除了波紋手機殼外，CASETiFY亦以花卉為主題推出白色及櫻草粉2色的AirPods Pro保護殼。圖／CASETiFY提供
櫻草粉和奶油黃2款Apple Watch終極錶帶新色。圖／CASETiFY提供
櫻草粉和奶油黃2款Apple Watch終極錶帶新色。圖／CASETiFY提供
CASETiFY宣布拓展Essentials by CASETiFY系列，推出以清新花卉為靈感的新色配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY宣布拓展Essentials by CASETiFY系列，推出以清新花卉為靈感的新色配件。圖／CASETiFY提供

粉紅色

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