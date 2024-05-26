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馬辣「愛文芒果吃到飽」！還能升級東石大蛤蜊無限吃
喜歡吃芒果嗎？繼推出「屏東土芒果吃到飽」之後，連鎖麻辣鍋「馬辣」自5月27日起，將再推出快閃限定「愛文芒果吃到飽」，若證件號碼有「1、2、5、0」任2碼，還可再升級「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。
馬辣於5月27日起，限時於自助吧台供應屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」。受惠於陽光與自然環境的天然優勢，有著飽滿多汁的果肉，以及甜中帶著微酸的果香，均採去芯切塊處理，讓民眾可以輕鬆享用，且採無限量供應，除了直接品嚐之外，亦可搭配現場的冰淇淋、甜點，創作成華麗的芒果甜點。估計供應時間為2～4週，不限平假日與餐期。
5月31日前，2成人以上同行至馬辣用餐，提前至少一日預約訂位並主動告知參加，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，其中一名代表的身份證、健保卡或護照號碼有「1、2、5、0」任2碼（可重複），全桌可升級「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。針對畢業季，馬辣亦提供謝師宴專案，可享「10成人用餐9折」。
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