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第二屆金酒盃調酒大賽人氣爆棚 超過331組學生參賽

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「第二屆金酒盃全國調酒大賽」吸引40所高中職大專院校、超過331組年輕學子共襄盛舉。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「第二屆金酒盃全國調酒大賽」吸引40所高中職大專院校、超過331組年輕學子共襄盛舉。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年適逢金門酒廠72週年，有鑑於首屆金酒盃調酒大賽的成功，為向年輕世代傳遞中式白酒文化之美，今年特別以「看我72變」為主題，日前於高雄林皇宮舉辦「第二屆金酒盃全國調酒大賽」，吸引40所高中職大專院校、超過331組年輕學子共襄盛舉。

「金門高粱酒作為台灣中式白酒的領導品牌，一直致力於推廣中式白酒文化及理性品酩教育，希望透過這次比賽拉近年輕族群與金門高粱酒的距離。」金酒公司董事長吳昆璋表示：「第二屆金酒盃報名組數比去年增加超過100組來到了331組，為了鼓勵支持各位選手，此次不僅增加了獎項數量，總獎金也大幅提升，並提供成績優異的選手於KK Bar客座與參與知名酒吧實習的實作機會，希望與年輕學子站在同一陣線，培育出具有國際競爭力的調酒選手，讓年輕的調酒師有機會站上國際舞台。」

在大專院校組別方面，中華醫事科技大學陳安義獲得「大專院校傳統調酒組冠軍」、中華醫事科技大學黃久芳獲得「大專院校花式調酒組冠軍」、僑光科技大學高憶盈獲得「大專院校中式白酒知識組冠軍」、台南應用科技大學賴玟茵獲得「大專院校托盤競賽組冠軍」。「沙發創意調酒組冠軍」是中華醫事科技大學的李柏逸與何家榮。

在高中職組別方面，恆春工商劉宣彣獲得「高中職中式白酒知識組冠軍」、屏北高中朱彥寧獲得「高中職托盤競賽組冠軍」、三信家商陳怡軒獲得「高中職口布摺疊創意組冠軍」。台南應用科技大學與玉井工商，分別獲得大專院校組與高中職組的「精神總錦標」獎項。

「第二屆金酒盃全國調酒大賽」再度引領年輕人探索中式白酒的無限可能性、激發學生的無限創造力，並擴大獎項與獎金制度、提供酒吧客座與實習機會給冠軍選手，以培育具有國際競爭力的調酒師。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沙發創意調酒組選手各出奇招。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
沙發創意調酒組選手各出奇招。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南應用科技大學獲得大專院校組「精神總錦標」獎項。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南應用科技大學獲得大專院校組「精神總錦標」獎項。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8個組別冠軍選手開心合影。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8個組別冠軍選手開心合影。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大專院校花式調酒組場上驚奇連連。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大專院校花式調酒組場上驚奇連連。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 金門

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