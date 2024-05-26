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卡地亞靈思湧動女性創業家獎揭曉 明年大阪世博會見
2024年度「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」（Cartier Women’s Initiative）日前在深圳舉辦的年度頒獎典禮上揭曉11個獎項類別的第一、第二和第三名獲獎者的名單。奧運跳水冠軍、推動公益和環保發展宣導者郭晶晶和國際超模、企業家及慈善家卡莉克勞斯（Karlie Kloss）也都特地出席，分享她們對性別平等的見解，並強調包容對於每個人都能夠發揮其潛力的重要性。
2024年「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」主題定調為「眾行至善」（Forces for Good），希望能擴大獎項影響力、多方合作以推動持續創變、構建一個更加公正和平世界。頒獎典禮由著名作家及性別平等宣導者桑蒂圖克斯威格（Sandi Toksvig）主持，卡地亞全球總裁兼首席執行官思禮樂（Cyrille Vigneron）也同時於頒獎典禮上宣佈與長江商學院（CKGSB）正式簽署合作諒解備忘錄（MOU）進一步賦予具有影響力的女性創業者成長。
卡地亞於當晚公布公佈2025年評選細則，藉由明年5月22日卡地亞於日本關西大阪世博會設立女性主題展館之際，將透過「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」將對企業發展有貢獻的過往獲獎人予以表彰。屆時，頒獎典禮將基於聯合國可持續發展目標表彰九名影響力獲獎人。
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