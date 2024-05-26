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日本國寶豐前神樂 7月首度來台

中央社／ 台北26日電

日本政府指定為日本國家重要的非物質民俗文化遺產的豐前神樂，預計將在7月首度來台演出。主辦單位指出，屆時可望讓日本神樂與台灣八家將的陣頭文化一起交流。

日本福岡縣豐前市台北聯絡處發布新聞稿表示，神樂是1種以日本神話為基礎的舞蹈，直譯為「娛樂眾神」，神樂舞最初稱作「神座」或「神倉」，類似於巫女（神社少女）舞蹈或木偶舞蹈。

舞者往往會身著鮮豔的古老服飾並佩戴面具，不時帶來高水準的演出，在某些節目中，神明則會由神官來扮演。

豐前市台北聯絡處指出，預計7月豐前神樂將來台首度演出，並且規劃屆時可以與台灣八家將的陣頭文化一起交流。

豐前市長後藤元秀表示，能將日本國寶非物質民俗文化遺產豐前神樂首次帶到台灣與民眾見面，感到非常開心，也希望能增進台灣民眾對豐前神樂的認識與促進台日文化交流。

日本 遺產 陣頭

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