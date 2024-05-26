國內唯一！台灣酒研學院獲WSET認證課程全品項授權

台灣酒研學院（TWA，Taiwan Wine Academy）於2007年成立，致力在台灣推廣酒類教育以及品飲文化，創辦人陳怡樺Naseem 與柯汝同（Tom Curry）是台灣早期引進WSET和品飲系統技能的先行者，於2019年度獲得WSET亞太地區最佳培訓機構之一殊榮。今年台灣酒研學院通過WSET英國總部審核，正式成為台灣唯一、亞洲第五家擁有WSET全品項認證課程的授權代理機構，讓學員不用出國也能在台進修、接軌國際。

台灣酒研學院為求更加專精及提供深度學習道路給學員，於2019年申請WSET葡萄酒認證中最高級別的項目「WSET Level 4 Diploma in Wines」（WSET葡萄酒第四級文憑）。歷經近5年，TWA於2023年底通過英國WSET總部的層層審核，正式成為台灣第一家、亞洲第五家的「WSET Level 4 Diploma in Wines」授權代理機構，為台灣的酒類教育樹立新的里程碑。截至2024年5月，台灣酒研學院已取得12項WSET認證課程的開設授權。

在全球已經擁有55年的歷史的英國葡萄酒與烈酒教育基金會（Wine & Spirit Education Trust） 簡稱WSET，為推廣全球適用的品酒教育與系統品飲技能，在全世界使用15種語言、於超過70個國家並且與全球超越900多家授權機（Approved Programme Providers 簡稱APPs），一同與全球的酒友們學習屬於他們的共同語言。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康