就是這道女神光！回顧2024坎城紅毯一身閃耀她最美

為期超過10天的2024年第77屆坎城影展終於昨天落幕；回顧今年紅毯穿搭，全身亮澤閃耀、綴滿刺繡亮片的搶眼禮服異軍突起，成為今年最受歡迎的選擇，即便是看似低調的色彩也都能在光影照耀下展現動人光采。指標的紅毯女神凱特布蘭琪（Cate Blanchett）出席她所演出的電影《Rumors》首映典禮時，就以一身閃亮的路易威登（Louis Vuitton）金色斗篷式連身禮服令人驚艷，手工刺繡細節謠造出布料質感和修身的視覺效果。

同樣選穿路易威登禮服的法國女星蕾雅賽杜（Léa Seydoux），在開幕典禮《第二幕The Second Act》的首映會上亮相時則是一身銀色，薄紗緊身胸衣禮服在肩部飾有幾何形狀，銀色亮片和藍色水晶珠襯托她的膚色與眼睛；奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）在《善良的種類Kinds of Kindness》 首映典禮則選擇酒紅色的深V荷葉邊手工刺繡亮片禮服，呼應她招牌的特色紅髮；演出該片的女星杭特薛佛（Hunter Schafer）則是選穿出自Armani Privé的一套亮藍色亮相，經特別處理的絲質烏干紗營造出液態視覺效果相當具有未來感，與蕭邦（CHOPARD）古典造型的藍寶石鑽石項鍊耳環意外合拍。

事實上，黛安克魯格（Diane Kruger）在她所演出的大衛柯能堡新片《裹屍布》首映會上也選穿了一席未來感的藍色禮服，Atelier Versace是以綴滿亮片卻又超乎想像柔軟垂墜的布料打造這身禮服，她也選擇一對蕭邦鑽石耳環點綴不對稱的單肩設計禮服，巧妙點題大衛柯能堡的電影風格。