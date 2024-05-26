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新鮮山竹、榴槤開賣！家樂福「泰精選」美食展 滿額抽泰國機票
酸酸辣辣超開胃的泰式料理，為國人喜愛的美食排行榜前3名，DITP泰國商務處為了發揚泰國菜、讓更多喜愛泰國菜的民眾吃到道地風味，宣布推出「泰精選」認證標章，頒發給通過評鑑正統泰國菜的泰式餐廳，以及在泰國生產的調理食品或加工食品的泰國廠商。
家樂福繼去年首辦泰國美食月深受好評，今年再與DITP泰國商務處聯手合作，即日起至6月4日推出「泰精選美食展」，購買指定泰國商品單筆滿399元，即可抽泰國機票抵用券、COCOMAX椰子水。活動期間除了眾多泰國進口商品、調味料、零食點心之外，更主打通過泰精選認證的正宗泰國菜餐廳推出的冷凍料理包，讓顧客在家就可輕鬆讓泰式美味上桌。
首推由泰國名廚阿杜師遵循泰式傳統製作的阿杜皇家泰式料理，共有綠咖哩雞肉、打拋碎豬肉口味，使用食材皆為正宗泰國香料。另外從小琉球紅回台灣本島的泰國美食餐廳殼泰Good Thai，也帶來香辣帶勁的「地獄火山排骨」冷凍包，排骨份量足、煮得超軟嫩，一口接一口停不了。
而喜愛山竹、榴槤的民眾也不要錯過，家樂福持續進口來自泰國東部尖竹文府採收，空運直送新鮮山竹，甜度均達到A級規格，每盒350克，售價249元，產期限定販售120天。另外還有「泰國金枕頭榴槤」即日起也在家樂福正式開賣，每台斤售價228元，並於門市提供現殺榴槤服務。另外，市面上少見的羅望子，在家樂福也能買得到。
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