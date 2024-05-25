影／近看百衲被…遠看是「蒙娜麗莎的微笑」拼布大師曝原理

拼布藝術家劉棟「透視無限」纖維藝術創作個展今在台中登場，展出17件拼布創作，其中一件向大師致敬系列馬賽克拼貼作品，近看是256格拼布組成的「百衲被」，瞇眼遠看竟是「蒙娜麗莎的微笑」，令人驚艷。劉棟說明，看到顏色是因為光線，瞇著眼或關燈遮掉光線，看到灰階，灰階容易分辨出輪廓。

77歲的劉棟生於台灣屏東，早年在巴西接受藝術教育，44歲接觸拼布藝術，深受美國攝影寫實藝術家查克．克洛斯Chuck Close的啟發，以馬賽克拼貼手法創作，作品有「自由女神」、「蒙娜麗莎的微笑」等，2012年發展出「自由拼貼」創作系列。作品融合水墨的渲染之美，豐富色彩帶起情感的傳遞，多次在世界各地展覽，包括2022年的英國倫敦時尚和紡織博物館。

主辦單位磐鈺生活美學文化藝術基金會說，「透視無限」今天下午在磐鈺接待會館開幕，展示17件作品，有動物、街景、馬賽克拼貼、風景和抽象畫，能看見劉棟藝術家轉向自身探索，為實踐理念而創作。

參觀民眾都能索取一張題目卡，透過擷取畫面中其中一塊花布，觀察找到對應的作品，體驗劉棟選用花布的過程，必須在茫茫的「布海」中，找尋到最適合的布料。一件約一平方米面積的作品至少用上4000片以上的布料才能完成，因此看似一幅簡單的人像，卻需要花上數個月的創作時間。

磐鈺生活美學文化藝術基金會說，劉棟將布料比作油彩，以獨創精湛的拼布藝術技法，表現如同繪畫三維透視的手法。磐鈺接待會館也收藏劉棟作品「湖濱漫漫」，畫面靈動立體、如油畫般色彩層疊、景深的細膩，感受的視覺上震撼且驚艷的效果。