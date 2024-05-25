建築、活力、鬥牛士 LV巴賽隆納發表全新2025早春系列

時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）於日前發表了2025的早春（Cruise）女裝系列，品牌特地前往了西班牙巴塞隆納，並選址於名建築師高第（Antoni Gaudí）設計的奎爾公園（Park Güell）為大秀場地，由LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière掌舵、最終發表合計56套早春新裝，席間並有來自全世界名人包含法國女星蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、曾因演出007電影走紅的女星安娜德哈瑪斯（Ana De Armas），以及韓團Stray kids成員Felix都出席看秀。

不僅是一位傑出的建築師，Antoni Gaudí並以據稱將在2026年完工的聖家堂（Sagrada Família）而聞名，高第與巴塞隆納幾乎劃上了等號，並以散發鮮明歌德風格的建築有機體聞名，而本次2025早春系列，路易威登並將這種散發熱情的西班牙特色昇華為藝術，結合旅行文化，成就了早春女裝的多元風格。

不對稱、半透明與垂墜，透露中一如旅行中的隨性與度假感，而無論是俐落削肩或寬大墊肩，深V造型都展現了本季直觀的自信與性感。寬大的澎鬆氣球感與皺摺展現了某種戲劇感，一如聖家堂建築本體與內在的令人瞠目結合；寬大帽沿的編織帽既遮蔽了陽光對視覺的干擾，同時帶有法式的造型意味，寬大的黑白劍領西裝並搭配上開口七分褲裙，尤其黑白格的紋理更讓人聯想到西班牙南部小鎮有機、不規則的鵝卵石板路磚，也浪漫、也冒險。

寬大領片、寬大墊肩與倒三角形的輪廓是Nicolas Ghesquière從1980年代中得到的靈感啟發，此外氣泡裙擺與抓縐結構除了取樣自高第建築所具備的旋轉特色，同時多套服裝也帶有源自塞維亞（Sevilla）的鬥牛士服裝，英姿勃發。