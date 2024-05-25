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展現400年鑄物工藝！上下推出如園系列鑄鐵壺
東方工藝的極致呈現，以傳承工藝結合當代設計的家居品牌SHANG XIA上下，將經典的如園系列，設計延伸到茶器領域，推出如園鑄鐵壺，以極簡的風格，呈現出獨特的美學風貌。
SHANG XIA上下推出的鑄鐵壺，適合茶席時使用，將整體輪廓極致簡化，回到物件本身的線條與肌理，並加入當代創新的設計精神，以玲瓏太湖石點睛簡約器型，搭配噴鍍工藝打造鍍金飾面，整體鑄鐵壺外，展現出鐵的天然肌理，更能夠展現出東方美學的極致之處。
而細看鑄鐵壺，可發現高難度工藝之處，採用蠟型鑄造技術，歷經七道工序，且把手與壺身為一體成型，代表著度壺身一體鑄工藝，且表面呈現出的岩肌紋理，凹凸有致，彷彿有著天然質感，都是來自有著傳統鑄物工藝傳承的工匠之手，能夠在自家的茶席中，無論是個人品茗，或與好友相聚，都能在茶席上，看到東方園林美學式的獨特造型。
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