展現400年鑄物工藝！上下推出如園系列鑄鐵壺

東方工藝的極致呈現，以傳承工藝結合當代設計的家居品牌SHANG XIA上下，將經典的如園系列，設計延伸到茶器領域，推出如園鑄鐵壺，以極簡的風格，呈現出獨特的美學風貌。

SHANG XIA上下推出的鑄鐵壺，適合茶席時使用，將整體輪廓極致簡化，回到物件本身的線條與肌理，並加入當代創新的設計精神，以玲瓏太湖石點睛簡約器型，搭配噴鍍工藝打造鍍金飾面，整體鑄鐵壺外，展現出鐵的天然肌理，更能夠展現出東方美學的極致之處。