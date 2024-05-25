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全智賢變短髮？「撞包」湯唯、水川麻美原來是這「顆」
在過往，為追求獨一無二人們總希望避免「撞包」或「撞衫」，但在「經典」上位的時代，撞包則或意味著：品味人士的有志一同，一如近日便有湯唯和日星水川麻美（Mizukawa Asami）意外「撞包」，巧妙展現了源自英倫的時尚品味。
然這場「撞包」並非意外，而是時尚品牌Burberry發表的全新形象廣告，並邀請品牌大使Bright、韓星女神全智賢、湯唯、水川麻美，更有英國超模莉莉唐納森（Lily Donaldson）紛紛入鏡，各自演繹新款Rocking Horse包款的魅力與自由。
Rocking Horse包款是由Burberry創意總監Daniel Lee所設計，以馬術、童玩為靈感，並在細節具備五項特色。像是弧形包款輪廓源自童玩的搖擺木馬，包款提帶則出自馬術中的韁繩背帶；可旋轉的圓形金屬鎖扣，將形成小寫的英文字母b，以呼應品牌Burberry的首字母，包款的背面將點綴了英姿煥發的戰馬騎士EKD（Equestrian Knight Design）圖騰，同時部分包款再於內側飾以受到品牌粉絲喜愛的經典Burberry格紋。
一只耐看、實用的包款本就不該受到年齡或性別的限制，因此無論泰星Bright、全智賢、湯唯或水川麻美，都以手提、肩背、手持的各異方式，展現如出一轍的英倫時尚。包款目前首推主打中型尺寸，並有紅寶石、軍綠、黑與蓁果四種顏色，訂價皆為99,000元。
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