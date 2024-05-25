多變釉色形塑嗅覺逸品 Bottega Veneta推新款家居蠟燭

相較於五官中最常運用的視覺，氣味所帶來的嗅覺印象、更能帶來深層的記憶聯想。義大利時尚品牌Bottega Veneta推出全新家居蠟燭系列，以獨特香氣和斑斕釉色，為家居品味注入源自地中海的夏日能量。

蠟燭的製作靈感源自品牌發祥地的威尼斯，並將蠟燭製作於帶有宛如彩色火山釉料製作的陶罐裡，而流動的釉面更將帶出威尼斯「水鄉」的自由與流動。

三種彩色的釉料陶罐分別為雨木釉色（Raintree）、紅石釉色（Redstone），以及黃色的燈籠釉色（Lantern）。其中雨木釉色帶來夏日與地中海的溫暖聯想，將散發無花果、百里香和薰衣草的香氣；紅石釉色則以李子花蜜、煙草和雪松木為嗅覺基調，濃郁的皮革香、琥珀香調和泥土清香，自然、有機也成熟；最後黃色的燈籠釉色則揉和了乳香、玫瑰與岩蘭草，辛香的木質調性甜而不膩，更是源自地中海的義式生活品味。