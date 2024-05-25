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TUDOR全新限量表 喜賀國際米蘭足球俱樂部摘「雙星」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR Black Bay 58「雙星」腕表，39毫米、拋光及磨砂鋼表殼、時間顯示、防水200米、MT5402型瑞士天文台認證機芯，全球限量1,908只。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay 58「雙星」腕表，39毫米、拋光及磨砂鋼表殼、時間顯示、防水200米、MT5402型瑞士天文台認證機芯，全球限量1,908只。圖／TUDOR提供

TUDOR繼先前宣布正式「跨足」足球領域、成為足球隊國際邁阿密（Inter Miami CF）指定計時之後，近日再與國際米蘭足球俱樂部（F.C. Internazionale Milano）合作，推出特別版的Black Bay 58「雙星」腕表，以慶祝國際米蘭足球俱樂部的榮耀賽事紀錄。

一如軍事部隊中以徽章記錄成就，「義大利甲組足球聯賽」（Italian soccer league Serie A）中、球隊球衣上的「星星」意味著一只球隊寫下榮獲10座獎盃的成就，一如近日賽事中國際米蘭足球俱樂部甫獲得第20枚義大利盾章，成功加冕「雙星」。

TUDOR新款的Black Bay 58「雙星」腕表正為此而生：39毫米的精鋼腕表採用特殊的「國際米蘭藍」（Inter Blue）面盤、讓人聯想到球隊球衣的藍黑雙色。國際米蘭隊的隊徽與兩顆星形裝飾則出現在面盤的六點鐘方向。1969年問世的「雪花式」指針將塗覆以夜光塗料，動力來源則出自TUDOR原廠、經瑞士官方天文台認證（COSC）的MT5402機芯，並具備70小時動力儲存與抗磁的矽游絲。

限量1908只，並僅將在米蘭和羅馬的帝舵表專門店，與義大利各地帝舵表銷售點發售。

「義大利甲組足球聯賽」中、「國際米蘭足球俱樂部」甫獲第20枚義大利盾章，成功加冕「雙星」。圖／TUDOR提供
「義大利甲組足球聯賽」中、「國際米蘭足球俱樂部」甫獲第20枚義大利盾章，成功加冕「雙星」。圖／TUDOR提供
近日國際米蘭足球俱樂部（F.C. Internazionale Milano）的總部玻璃外牆上，並換上隊徽與雙星標示，慶祝球隊的二十勝榮耀成就。圖／翻攝自 IG @ inter
近日國際米蘭足球俱樂部（F.C. Internazionale Milano）的總部玻璃外牆上，並換上隊徽與雙星標示，慶祝球隊的二十勝榮耀成就。圖／翻攝自 IG @ inter
近日國際米蘭足球俱樂部（F.C. Internazionale Milano）的總部玻璃外牆上，並換上隊徽與雙星標示，慶祝球隊的二十勝榮耀成就。圖／翻攝自 IG @ inter
近日國際米蘭足球俱樂部（F.C. Internazionale Milano）的總部玻璃外牆上，並換上隊徽與雙星標示，慶祝球隊的二十勝榮耀成就。圖／翻攝自 IG @ inter
藍色面盤、六點鐘方向的雙星與隊徽，都是TUDOR Black Bay「Inter」腕表的面盤特色。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch
藍色面盤、六點鐘方向的雙星與隊徽，都是TUDOR Black Bay「Inter」腕表的面盤特色。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch

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