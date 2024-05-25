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招牌菜入粽！滷水、麻油雞、佛跳牆 8飯店變餡慶端午

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北新板希爾頓川椒元鮑牛頰粽及飄香梅干扣肉粽。圖/凱撒飯店連鎖提供
台北新板希爾頓川椒元鮑牛頰粽及飄香梅干扣肉粽。圖/凱撒飯店連鎖提供

端午將近，今年星級飯店除了長銷粽、得獎粽等「粽」磅回歸，也掀起一股「招牌菜入粽」的風潮，非但不違和，還增添不少新食趣，值得來嘗鮮。

台北與台南遠東香格里拉集結滬式、台式風味，以及歷年熱賣款，推出7款粽香。吸睛亮點「松露上海菜飯粽」與「麻油松阪豬肉粽」，前者取自滬式名菜「上海菜飯」創意研發，爽口滋味散發松露獨有香氣，重新詮釋經典名菜。「麻油松阪豬肉粽」則選用嫩中帶脆、肉質甜美的豬頸肉，加入吸附麻油香氣的糯米及栗子、鹹蛋黃等餡料包入荷葉中，香Q味美。

另一款「蛋黃臘味粽」則以鴨肝、高粱酒製成的肝腸，搭佐鹹蛋黃和軟嫩五花肉，香氣四溢。高人氣甜粽「紫米奶黃流沙粽」，也是招牌甜點的化身，結合紫米和糯米的完美比例，獨門奶黃醬內餡香甜濃郁。

麗緻餐旅集團麗緻坊主打7款歷年暢銷重磅回歸，其中過半曾有冠軍殊榮。其中，將天香樓名菜「東坡肉」裹入經典長形的湖州粽中，更是「招牌菜入粽」的代表作，主廚選用油花均勻的帶皮五花肉搭配客家梅干菜，加入師傅獨門醬汁調味，肉質鮮美，口感絕佳。

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成世貿國際會館主廚團隊聯手獻藝，推出5款特色風味粽，其「寧式東坡肉御粽」將飯店招牌菜寧式東坡肉入餡，豐腴軟嫩的五花肉搭配客家酸菜，口感豐富層次多元。全新風味的花園極品海味粽，則匯聚干貝、鮑魚、紅糟鰻、五花肉、栗子、鹹蛋黃等食材，海陸饗宴一次滿足。

凱撒飯店連鎖的端午粽禮盒組，集結往年銷售熱賣款、再加上行政主廚戴于益領隊研發特色風味款，提供綜合與素食兩種組合。主打的「皇家鮑貝粽」，以鮑魚、干貝提升風味，加上肥瘦均勻的台灣豬上等三層肉入粽，海陸交融、濃香滿溢。另一款「客家古早味粽」，採用客家傳統米食作法，內餡以豬絞肉、菜脯、蝦米、香菇及少許胡椒，經大火爆炒逼香，滿滿客庄風味。

台北君悅酒店主打連年熱賣萬顆「豐華北部粽」，以及矜貴奢華「悅享松露素粽」。另一款台味十足的「迷你麻油雞粽」，則是將麻油雞湯汁精華全數收納粽中，香氣滿盈；全新甜粽「桂花珍珠粽」由紫米包佐芋頭泥、紅棗、黃金薯、鳳眼果等豐富餡料，芋泥香甜，略帶淡雅桂花香。

原台北神旺大飯店的正宗潮州餐廳「潮品集」，最令人期待的是連年銷售破萬顆的「潮州香粽」，今年經典重現，以潮州料理中的代表菜餚「滷水」為調味，糯米浸泡、吸飽滷汁香氣，再拌入紅蔥、金鉤蝦、花生，賦予米粒淡雅鹹香的好滋味。餡料同樣以鎮店之寶的潮州老滷汁，將豬五花滷至軟嫩，搭配飽滿肥厚的北菇、特選瑤柱與油潤鹹蛋黃。此粽連年熱銷上萬顆，也是經典菜入粽的典型。

台北新板希爾頓酒店今年強力主打川麻新風味，主廚嚴選食材與創意混融出花椒辛香味的「川椒元鮑牛頰粽」，鮮香海陸精華與椒麻香氣在口中結合，夏季時節最開胃。「飄香梅干扣肉粽」則以經典客家菜為本，選用肥瘦交疊的上等豬五花肉，特別加入陳年客家老菜脯增添層次，搭配鹹香梅干菜，與肥厚花菇、鮮甜蝦米及爆香油蔥酥等食材裹藏入粽。

煙波集團今年以新竹湖濱館「醉月樓中餐廳」的三大名菜重新解構、創意入粽。包括復刻頂級年菜之王佛跳牆推出的「御品海皇佛跳牆粽」、人氣燒烤雙味拼製成的「廣式明爐雙拼粽」，以及國宴甜湯精華入餡「紫米銀耳相思粽」，一舉濃縮醉月樓的招牌滋味。

連年賣破上萬顆的經典「潮州香粽」，以鎮店老滷調味。圖/潮品集提供
連年賣破上萬顆的經典「潮州香粽」，以鎮店老滷調味。圖/潮品集提供
麗緻餐旅集團麗緻坊7款歷年暢銷重磅回歸，其中5款粽品榮獲高達6項端粽評比肯定，更有一半摘下冠軍殊榮。圖/麗緻餐旅集團提供
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天成飯店集團為搶攻端午送禮商機，即起推出5款特色精緻風味粽。圖/天成飯店集團提供
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台北、台南遠東香格里拉香粽禮袋預購提前開賣。圖/遠東香格里拉提供
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凱撒皇家鮑貝粽，圖/凱撒飯店連鎖提供
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台北君悅酒店端午粽禮登場，包括年年熱銷萬顆的豐華北部粽。圖/台北君悅提供
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煙波集團「醉粵舞粽香」，將名菜全入粽。圖/煙波集團提供
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