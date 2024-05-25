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「舒酸定」變身手搖飲？告別敏感性牙齒 今夏冰涼暢飲

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
有飲X舒酸定攜手推出「初夏野莓纖果優優」，口感不甜不膩。圖/有飲提供
有飲X舒酸定攜手推出「初夏野莓纖果優優」，口感不甜不膩。圖/有飲提供

舒酸定聯名茶飲？沒錯，這是今夏的新創意。許多牙醫推薦的抗敏牙膏品牌「舒酸定」攜手人氣手搖品牌「有飲」共推聯名手搖「初夏野莓纖果優優」，即起開賣，除了口感創新，設計也充滿巧趣。

為提醒敏感牙與牙齦問題要雙重防禦，舒酸定攜手合作百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」的室友Miffy和弟弟阿勳成立的「有飲」展開跨界合作，選擇有飲品項中最冰的「有影真功夫優格系列」（優優）做為基底，再加入咀嚼控必點的寒天，打造出又沁涼又彈牙的聯名風味。

此次聯名主打「初夏野莓纖果優優」，以野莓優格為基底，口感冰涼綿密滑順，優格的乳酸香氣，為整體風味注入更多層次。

聯名的目的，也在強調口腔健康從每天的刷牙開始做起，就能跟上冰鎮彈牙優優的腳步，一次滿足兩種口感。

此外，獨家設計的聯名包裝也值一提，融合了舒酸定的經典配色和有飲的復古花磚元素，有飲的俏皮角色也不時提醒民眾要注意敏感性牙齒和牙齦問題，古錐又創意的設計讓人看了會心一笑。

舒酸定X有飲最狂跨界合作，共同對抗敏感牙與牙齦問題，捍衛夏日暢喝手搖的心情。圖/有飲提供
舒酸定X有飲最狂跨界合作，共同對抗敏感牙與牙齦問題，捍衛夏日暢喝手搖的心情。圖/有飲提供

品牌 手搖飲料

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