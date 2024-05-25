她用果醬熬出世界金賞 帶領偏鄉孩子勇闖國際熬出人生酸甘甜

「酸鮮甜鹹苦澀」是果醬基本六味，恰如人生。來自雲林縣古坑鄉的陳韻筠2020年因疫情賦閒在家，一頭栽進果醬世界，隔年即以「純粹茂谷」勇奪世界柑橘果醬大賽金賞，不畏疾病重挫人生，她帶領偏鄉、弱勢學生走入果醬世界，熬出人生甘苦甜，今年她再以「柳丁美人」獲得英國世界柑橘果醬大賽職業組金賞，孩子們也在英國、日本世界大賽拿下2金13銀6銅1佳作佳績，讓台灣二字在國際大放異彩。

陳韻筠出生古坑，家鄉盛產柑橘，每到收成季節，家家戶戶忙著剝柑橘做成糖漬水果外銷，空氣中盡是香甜的味道，背後卻是水果盛產價跌的無奈。婚後，她與先生楊程超在九份創業，多年前返回故鄉開立「奶油巴士烘焙屋」，楊程超常提醒她可嘗試製作果醬，因為果醬可去化大量水果，也是遊客帶走當地農特產最便利的方式，但她總不以為意，認為果醬「攪一攪、拌一拌就好了」，沒有挑戰性。

直到新冠肺炎疫情爆發，時間突然空了出來，家中經常有左鄰右舍送來的水果，抱著嘗試的心態，她開始製作果醬，這一做才發現果醬沒有想像中簡單，她沒日沒夜投入研究，每完成一款果醬就到處請人試吃，卻得不到激賞的認同，她一度灰心，先生鼓勵她，「不如參加比賽試試？」

隔年她與就讀高雄餐旅大學的女兒楊紫喬，兩人以在地盛產的茂谷柑製作風味不同的果醬，參加有「果醬界奧斯卡」之稱的「2021世界柑橘果醬大賽」，分別榮獲職業組、高校生組金賞及銀賞獎，「全世界都來比的比賽，我居然得到金獎」，卻在此時她發現罹患子宮內膜癌，切除子宮、卵巢。

大病初癒，陳韻筠想的是「還能為這塊土地做什麼？」她選擇走進偏鄉校園及育幼院，手把手教孩子們製作果醬，她說，她記得小時候家鄉剝柑橘的場景，她很清楚家鄉柑橘產量實在太大，如果果醬製作能夠變成古坑特有的文化，大家都不需要為了盛產頭疼。

偏鄉、弱勢的孩子心思單純，對於果醬製作有滿滿的堅持，細火慢熬出自己獨特的滋味，2023年，樟湖國中小學、信義育幼院的孩子初試啼聲，竟在世界柑橘果醬大賽拿下7銀6銅的成績，這是他們的名字首度登上國際舞台。

沒想到陳韻筠卻在之後又診斷出罹患乳癌，但她不被病魔打倒，教導孩子熬煮果醬是支撐她的信念，今年陳韻筠及其女兒楊紫喬，結合柳丁、美人柑和茂谷柑，製成「柳丁美人」及「咖啡茂谷」二款果醬，再度在世界柑橘類果醬大賽獲得職業組金賞和銅賞，她輔導的學生則在英國及日本兩場世界柑橘果醬大賽共拿下2金13銀6銅1佳作的佳績。