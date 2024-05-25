頂級觸感首推「埃及棉」！英皇室寢具牌提醒挑選要注意

睡眠關乎每個人的休息與健康時間，而睡覺時會接觸的寢具，也可能會影響睡眠。頂級柔軟觸感的寢具，可以讓人容易放鬆且好入睡，創立於1860年英國倫敦的Sanderson，1955年時被英國皇室欽點，授權設計伊莉莎白女王寢室，至今仍是皇室的御用品牌。而為了提升舒適感，今年起的長絨棉系列寢具，全面進化為「埃及棉」系列，帶來更高的質感享受。

棉花的品質優劣，與纖維長度有關，棉纖維越長代表品質越好，而在全球棉花產量中，只有極少數比例為超長纖棉 Extra Long Staple，其中埃及棉是超長纖棉的高級品種，僅占全球棉花產量的2%，被稱為「棉中白金」，也因此埃及棉的寢具，整體滑順且柔軟，耐用與更為強韌。

但業者提醒，許多品牌都會標榜是埃及棉，但在價格與品質上會有落差，因此要注意是否為真正埃及棉，真正的埃及棉會有國際棉種認定協會的認證，購買時要注意是否有國際埃及棉認證標章吊卡。

Sanderson埃及棉寢具系列，以以英國鄉村林地為靈感，採用手繪風格，營造出植物風景，運用數位印染，讓整體顏色更為均勻迷人，以多樣化的花朵、綠葉，結合山雀、啄木鳥與蝴蝶，營造出生機盎然的大自然美景。