快訊

信表態「我一直支持統一啊！」 稱忙錄音：抱歉來晚了

補教師轉貼文「社運妹最好上了」遭炎上！2機構火速解約：永不錄用

只剩4個月！他想換iPhone 15「還是等9月新機」 果粉急喊做這事：進可攻退可守

朱宗慶打擊樂團將赴巴黎演出 世界巡演提前開打

中央社／ 台北25日電
今明兩天朱團在台中國家歌劇院與衛武營音樂廳舉行第2季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」。圖／朱宗慶打擊樂團提供
今明兩天朱團在台中國家歌劇院與衛武營音樂廳舉行第2季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」。圖／朱宗慶打擊樂團提供

睽違22年，朱宗慶打擊樂團將前往法國，在巴黎夏沃音樂廳舉行音樂會。朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶說，除了為7月巴黎文化奧運台灣館加溫，這次巴黎演出也讓世界巡演計畫提前開打。

朱宗慶接受中央社記者專訪表示，這次巴黎演出是個難得機緣，原本法國有主辦方極力希望可以引進擊樂劇場「木蘭」，但成本實在太高；後來修正節目內容，又受到文化部補助與全科科技慨然贊助，讓團隊「如虎添翼」，要把這次國際演出做到最好。

朱宗慶說，上半年樂團受邀去奧克蘭藝術節，再加上6 月22日巴黎夏沃音樂廳（Salle Gaveau）這場Energy∞Infinite音樂會的售票演出，也意外讓朱團原本計畫在2026年才開始的世界巡演，提早開「打」。

巴黎這場售票音樂會消息一出，已經讓法國各校擊樂系、台灣音樂學子與台僑通通動起來，希望親炙演出，感受朱團舞台上爆發的擊樂魅力。

這次巴黎演出曲目6首有5首曾在2022年美國舉辦的國際打擊樂節會（Percussive Arts Society, PAS）演出，獲得熱烈迴響，包括傑納‧科申斯基（GeneKoshinski）的「超越彎折」、艾曼紐．塞瓊奈（Emmanuel Séjourné）的「吸引力之二」、盧煥韋的「探」、張瓊櫻「射日」與高瀚諺的「菜市仔」。

另外一首作品嘉荷．雷瓦提（Gérard Lecointe）的「三部曲」，也是朱團音樂會必聽曲目之一。朱宗慶表示這次有3首曲目是由台灣作曲家創作，其中「探」和「射日」是六支琴槌的木琴演奏曲，由資深團員吳珮菁和團員戴含芝擔任主奏，展現了樂團在六棒演奏技巧上的高水準。

朱團跟法國淵源很深，早在1998年朱團就受邀參加法國巴黎夏日藝術節，2001年則受邀法國38度獅吼藝術節巡演格勒諾勃、烏蘭以及安錫等地；同年也與世界知名法國史特拉斯堡打擊樂團合作，成功演出「蛇年的十二個陰晴圓缺」，也經常舉行深度交流跟講座。

朱宗慶表示，樂團自1986年成立至今，已走訪35個國家，就要邁入40年，「樂團過去將近3百首委託創作，現在正在整理這些作品，希望整理出5到10套國際巡演曲目，與世界擊樂接軌之外，也能彰顯樂團獨特藝術語彙」。

今明兩天朱團在台中國家歌劇院與衛武營音樂廳舉行第2季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」，緊接著文化部「庄頭劇場」6月1日邀演全本擊樂劇場「木蘭」赴宜蘭中興文創園區戶外演出，朱團演出可說馬不停蹄。

朱宗慶說一接一場的排練與上台，其實團員都繃到最極限，但大家都不喊累，「我想是音樂上可以讓團員們得到滿足感，只要愛，就會珍惜每一次演出機會」。面對忙碌扎實的巡演行程，朱宗慶要跟團員叮嚀：「演出非常多，請大家保重身體。」

巴黎 朱宗慶 音樂會

延伸閱讀

國科會攜40家科技新創團隊 參與巴黎Viva Tech

法國甜點品牌 PIERRE HERMÉ PARIS 進駐台中新光三越

人生不受年齡所困！她到法國成為花藝師，逐夢計畫從零開始

出席太平洋藝術節 盼世界看見台灣原民多元文化

相關新聞

朱宗慶打擊樂團將赴巴黎演出 世界巡演提前開打

睽違22年，朱宗慶打擊樂團將前往法國，在巴黎夏沃音樂廳舉行音樂會。朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶說，除了為7月巴黎文化奧運台...

爆款片單在這裡！網推2024必追「古裝陸劇」全員顏值在線

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「古裝陸劇」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的古裝陸劇排行。

漲電價又氣溫高！涼感商品熱賣又美型 毛小孩也能用

台灣4月電價全面調漲，加上氣候變遷讓氣溫屢創新高，也帶動涼感商品的熱賣，HOLA和樂家居推出的獨家SNOW TOUCH冰...

這7字任一同音、送生日金！福容A8消費滿888抽沖繩機票

快來對姓名，只要音同「福」「容」「也」「發」「慶」「生」「日」，生日正好分別為6月16日及18日，前往福容桃園機捷A8店...

限時5天！萊爾富歡慶「會員7週年」祭4大主題活動優惠

萊爾富Hi-Life VIP APP自2017年2月推出至今，會員人數已突破660萬大關，會員的平均客單價表現較一般顧客...

momo購物網「芒果季」開跑！「夏雪芒果、芒果mini冰棒」快搶吃　5月底前芒果美食45折起

夏季限定芒果商機炫風來襲，momo購物網分享，芒果為大眾最愛的夏季水果之一，5月至今站內芒果及周邊美食商品數已飆升逾1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。