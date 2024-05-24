法國甜點品牌 PIERRE HERMÉ PARIS 進駐台中新光三越

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「PIERRE HERMÉ PARIS」有「甜點界的畢卡索」之稱。記者宋健生/攝影
「PIERRE HERMÉ PARIS」有「甜點界的畢卡索」之稱。記者宋健生/攝影

有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌「PIERRE HERMÉ PARIS」，位於台中新光三越百貨的概念咖啡廳24日開幕營運，這也是Café PIERRE HERMÉ PARIS在台灣的第二間概念咖啡廳。

Café PIERRE HERMÉ PARIS自進軍台灣市場以來，迅速成為人氣甜點的最佳首選。今年來台開設Café PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳，展現法國總部對台灣的高度重視，並規劃內用空間原味重現花都巴黎的浪漫風情，而今天台中店開幕營運，傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé也到場參與。

Café PIERRE HERMÉ PARIS首次來台，便宣布同時進駐台北、台中兩大城市，台北店開幕吸引名媛關穎、李晶晶、許菲菲、公關教主于長君、美商會總監關俐麗同台現身，品嚐道地巴黎甜點。

而台中店則以匯聚各大頂級品牌的台中新光三越為據點，將原本的Boutique，改裝為Café PIERRE HERMÉ PARIS，也吸引女星白嘉莉駐足。

Café PIERRE HERMÉ PARIS台中新光三越店裝潢延續義大利灰白磚基調，標誌性的雕刻白大理石工作檯面，與三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，呈現獨特的法式風情。最難得的是金色鍍鈦屏風，呼應著品牌專屬紙袋上鏤空裝飾，與木紋質材劃分出不同的空間。

水磨石地板更由巴黎總部欽點，將空間點綴出輕盈雅緻之感，而店內歐洲直送的家具，百分百還原巴黎風情，讓走進的每位顧客都能感受浪漫氣息。

此次為慶祝新店開幕，也販售限定口味宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，香醇濃厚的細緻口味，絕對是午後時光的最佳首選。Café PIERRE HERMÉ PARIS自6月開始將陸續推出多款口味可頌與糕點，零時差同步巴黎花都風味。

法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳進駐台中新光三越。記者宋徤生/攝影
法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳進駐台中新光三越。記者宋徤生/攝影

人氣甜點 咖啡廳 巴黎

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